L’initiative des collectivités-amies des aînés est inspirée par un projet de l’Organisation mondiale de la Santé visant à promouvoir le vieillissement en santé. Les collectivités-amies des aînées peuvent avoir adopté plusieurs mesures pour inciter les aînés à participer à la société. Ces collectivités peuvent avoir entre autres des trottoirs bien éclairés et entretenus, des immeubles pourvus d’ouvre-portes automatiques et d’ascenseurs en plus d'offrir des activités communautaires aux aînés.

Les trois communautés saskatchewanaises ont reçu le statut « d'amies des aînés » de la part du gouvernement de la Saskatchewan et de l’organisation Saskatchewan Seniors Mechanism.

Elles se joignent ainsi à la ville de Turtleford, à l’ouest de Prince Albert, qui a obtenu ce statut en 2007.

Plusieurs organisations, incluant la Fédération des aînés fransaskois, travaillent actuellement sur des initiatives pour des aînés dans plusieurs secteurs de la province.