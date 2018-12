Vos meilleures recettes à la franco-manitobaine : tourtières métisses et pets-de-sœur

Dans le cadre du projet « nos racines - nos recettes », réalisé avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et l'Accueil francophone, nous vous proposons des recettes que des grands-mères métisses et africaines partagent avec leurs enfants et petits-enfants. Ces rencontres culinaires sont le prétexte d'échanges culturels et laissent un legs important afin que nos sociétés demeurent bien vivantes.

Pour cette journée de partage, la grand-mère métisse Lucienne Loiselle cuisine avec deux de ses petites-filles, les jumelles Nastassja et Axelle Loiselle. Ensemble, elles préparent des tourtières métisses ainsi que des pets-de-sœur réaisés avec les retailles de pâte. « On ne fait aucun gaspille », précise Lucienne Loiselle.

Cette orthopédagogue de profession a œuvré dans l’enseignement pendant 40 ans. Bien qu’elle soit à la retraite, elle aime toujours partager son savoir. Elle raconte à ses petites-filles que ce mets était cuisiné surtout à l’automne et en hiver, moments de l’année qui coïncident avec la saison de chasse. Les tourtières pouvaient être apprêtées selon les prises : gibier, perdrix, lièvre, volaille, etc.

Tourtières métisses

LES INGRÉDIENTS :

Garniture pour 2 tourtières

454 g (1 lb) de porc haché

454g (1 lb) de chevreuil haché

1 oignon moyen finement haché

2 ou 3 gousses d’ail finement hachées

Sel et poivre au goût

15 ml (1 c. à soupe) de marjolaine, thym ou sarriette

250 ml (1 tasse) d’eau froide

Pâte à tarte pour 4 abaisses

1 litre (4 tasses) de farine

(54 g (1 lb) de saindoux (lard)

5 ml (1 c. à thé) de sel

125 ml (1/2 tasse) d’eau glacée

1 oeuf, pour badigeonner la pâte

15 ml (1 c. à soupe) d’eau

Lucienne suggère à ses petites-filles de cuire d’abord la garniture avant de se lancer dans la confection des abaisses.

Préparation de la garniture

Axelle dépose les deux viandes dans une grande casserole et les mélange. Sa soeur coupe l’oignon et l’ail qui seront ajoutés au mélange de viande. Axelle assaisonne le mélange de viande avec le sel, le poivre et les fines herbes. Elle mélange à nouveau et ajoute 250 ml (1 tasse) d’eau froide.

Déposer la casserole sur la cuisinière à feu moyen et laisser mijoter jusqu’à ce que la viande soit bien cuite, en remuant à l’occasion pour éviter que la viande brûle dans le fond de la casserole. Laisser refroidir la garniture de viande.

Lucienne mentionne que cette étape peut se faire la veille ou tout simplement avant de faire la pâte.

Préparation de la pâte à tourtière

Axelle et Nastassja préparent la pâte à tourtière pendant que la viande mijote. Elles ajoutent le saindoux à la farine et le sel dans un grand bol. Elles ont coupé le gras en dés pour en faire des grumeaux. Selon leur grand-mère, cela est un bon truc pour que la farine et le gras tiennent ensemble.

Lucienne Loiselle et ses petites-filles Axelle et Nastassja préparent la pâte pour les tourtières métisses. Photo : Radio-Canada

Elles incorporent de l’eau glacée à la farine sans trop manipuler le mélange.

Former deux disques, envelopper d’une pellicule de plastique et réfrigérer 30 minutes. Ensuite, laisser tempérer 15-20 minutes.

Axelle et Nastassja séparent chaque disque en deux. Elles roulent chaque boule de pâte en rondelle sur une surface enfarinée. Elle dépose une première rondelle dans le fond de l’assiette à tarte.

Assemblage des tourtières

Préchauffer le four à 230°C (450°F).

Si la garniture est trop liquide, enlever 375 ml (1 tasse et demi) d’eau. À l’aide d'une cuillère trouée, égoutter la viande refroidie avant de la transférer dans le fond de l’assiette à tarte.

Lucienne Loiselle et ses petites-filles ont bien réussi leurs tourtières métisses. Photo : Radio-Canada

Bien tasser la viande refroidie dans le fond de l’assiette. Ensuite, recouvrir de l’autre rondelle de pâte. Pour sceller les deux pâtes de la tourtière, les filles pincent délicatement les bords de l'assiette à l’aide d’une fourchette et coupent ensuite le surplus de pâte.

Percer un design au centre de l’abaisse pour permettre à la vapeur de s’échapper. Axelle et Nastassja badigeonnent l’abaisse d’un mélange créé avec l’œuf et 1 c. à soupe d’eau.

Cuire au four à 230°C (450°F) de 5 à 6 minutes. Diminuer le four à 190°C (375°F). Cuire de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée.

Pets-de-sœur

Des pets-de-soeur Photo : Radio-Canada

LES INGRÉDIENTS :

Garniture

cassonade

margarine

cannelle (facultatif)

Pâte (dans les cas où vous n'avez pas de retailles)

250 ml (1 tasse) de farine

1 ml (¼ c. à thé) de sel

60 ml (4 c. à soupe) de saindoux

85 ml (⅓ tasse) d’eau glacée

Préchauffez le four à 190°C (375 °F).

Nastassja et Axelle utilisent les retailles de la pâte de tourtière.

Rouler la pâte en forme de rectangle, sur une surface légèrement enfarinée. La pâte doit être légèrement plus épaisse qu'une pâte à tarte.

Beurrer la pâte et saupoudrer de cassonade. Axelle ajoute de la cannelle.

Nastassja roule la pâte pour en faire un cylindre et Axelle coupe des rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur, qui seront disposées sur une plaque à biscuits graissée. Cuire au four 20 minutes.