Ce matin, des gerbes de roses blanches ont été déposées par l'administration et des étudiants de l'École polytechnique devant la plaque commémorative dédiée aux quatorze femmes.

La mémoire des victimes de cette tragédie, de même que celle des femmes autochtones assassinées et disparues et de toutes les femmes victimes de violence sera aussi honorée dès midi au square Cabot, à Montréal.

Une cérémonie commémorative se tiendra ensuite en fin d’après-midi au belvédère Kondiaronk, sur le mont Royal, en présence du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, du premier ministre du Québec, François Legault, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante; des membres des familles des victimes participeront aussi à la cérémonie de recueillement sur le mont Royal.

Aujourd'hui, nous pleurons la perte de ces jeunes femmes qui avaient la vie devant elles. Nous nous souvenons des victimes de ce geste de violence haineux et nous nous dressons contre la misogynie à l'origine de cette tragédie. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre a ajouté par voie de communiqué qu’il est temps, en cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, « d'agir contre la violence et la discrimination auxquelles les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre font face au Canada et à travers le monde ».

« Près de trente ans après la journée tragique du 6 décembre 1989, nous nous souvenons de ce geste d'une violence sans nom, perpétré contre des femmes. Ce jour-là, quatorze vies ont été prises par la haine, et un grand nombre ont été brisées. L'égalité entre les hommes et les femmes est un acquis fragile, mais elle représente une valeur fondamentale reposant sur des convictions fortes qui, jamais, ne seront vaincues. » François Legault, premier ministre du Québec

Pour une cinquième année, le ciel de la métropole s'illuminera de 14 faisceaux, allumés un à la fois à quelques secondes d'intervalle, pour chacune des femmes assassinées.

Des cérémonies se dérouleront aussi ailleurs au pays, notamment à Moncton et à Thunder Bay..

Cette journée de commémoration se déroule au moment où, à Ottawa, les sénateurs sont sous pression pour adopter le projet de loi sur le contrôle des armes à feu, déposé en mars.