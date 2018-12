Un peu plus de 23 millions de dollars sont sortis des coffres du gouvernement uniquement pour répondre aux réclamations faites en vertu du programme d’aide financière en cas de catastrophe.

À ce montant s’ajoutent les frais d’administration liés au programme, déployé par la province en mai dernier.

La province dit avoir reçu 1 117 demandes d’aide financière.

Plus de quatre mois d’attente

Un peu plus de 90 % des demandes ont été traitées. Dans certains cas, l’attente a toutefois été longue pour les sinsitrés.

Claude Basque, un résident de Maugerville a dû effectuer de nombreux travaux avant de pouvoir regagner son domicile. Photo : Radio-Canada

On a été indemnisé vers le début de septembre, affirme Claude Basque un résident de Maugerville. Ç’a pris quatre mois et demi avant d’avoir l’indemnisation. Il y a encore des gens qui attendent.

Ç’a été long. Il y a beaucoup d’inspecteurs qui sont venus. Claude Basque, sinistré de Magerville

M. Basque se réjouit d'avoir reçu assez d’argent pour lui permettre de remplacer son système de chauffage, de refaire ses murs et planchers, et de regagner son domicile.

Quarante centimètres d’eau se sont infiltrés chez lui lors des inondations.

Le montant maximal accordé aux propriétaires de maisons est de 160 00 $ et de 500 000 $ aux propriétaires de petites entreprises et aux organismes sans but lucratif.

Une indemnisation inférieure aux attentes

Jean-Guy Violette a pour sa part reçu moins de 800 $ de la province pour sa résidence secondaire. Je suis un peu surpris. Je m’attendais à recevoir entre 25 000 $ et 50 000 $ , explique le sinistré de la région de Fredericton.

Le montant n’est pas trop intéressant. On sent qu’on est au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a pas trop d’argent. Jean-Guy Violette, sinistré de Fredericton

Il y a des milliers de personnes qui ont fait des demandes de réclamations. Le gouvernement fait ce qu’il peut. Ce sont les gens qui vont le plus crier qui vont recevoir le plus d’argent , croit Jean-Guy Violette.

Il a reçu ses indemnités il y a moins de deux semaines. M. Violette songe à demander une révision de ce montant.

L'eau s'est introduite dans de nombreuses maisons et chalets du bas du fleuve Saint-Jean, en dépit des efforts des propriétaires pour les protéger. Photo : Radio-Canada

Une centaine de demandes sont toujours en attente.

Demandes d’indemnisation en attente : 51 dossiers sont entre les mains d’évaluateurs;

21 dossiers sont en cours de traitement;

38 dossiers nécessitent davantage d’information.

Un peu plus de 40 % des dossiers en attente ont été soumis au cours des six dernières semaines.

Avec les informations de Karine Godin