Ainsi, les fraudeurs auraient montré à la victime potentielle un énorme sac rempli d'argent taché. On lui aurait dit que la valeur du sac est de près de 2 millions d'Euros, mais qu'en échange de 6000 $, on lui remettrait le sac ainsi qu'un produit pour nettoyer le tout. La dame a accepté de payer, mais au moment de l'échange, les fraudeurs lui auraient demandé 63 000 $ supplémentaire ce qu'elle a refusé de payer.

Deux personnes noires sont recherchées relativement à cette affaire. Le premier est âgé d'environ 30 ans. Il mesure 1,80 m (6 pieds), est musclé, a les cheveux noirs et courts. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un habit noir ligné blanc avec une chemise rose pâle. L'autre homme a environ 45 ans, il mesure 1,70 (5 pieds 7) et a les cheveux rasés. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un béret beige ou gris, un manteau sport bleu marine avec le bas blanc, un foulard gris et des souliers propres noirs.

Toute personne qui aurait de l'information au sujet des suspects est priée de contacter le Service de police de Sherbrooke.