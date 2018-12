Au micro de Ça parle au Nord, mercredi après-midi, la poète a exprimé de la frustration après avoir été écartée à la dernière minute de la cérémonie d’assermentation.

Selon Mme LaDuchesse, aucune explication ne lui a été fournie.

J’ai demandé s’il y avait un problème avec le poème, et ils ont juste dit : “les plans ont changé.” , raconte-t-elle.

Le poème en question était critique du rôle qu’occupent les routes et le stationnement dans le débat public.

« Mon poème suggère qu’il faut voir un peu plus loin [que le stationnement]. Il faut voir comment un construit une société », résume-t-elle.

« Il faut se projeter dans l’avenir et se construire une identité, et ça, ça passe par les arts et la culture bien avant de passer par les routes et les infrastructures. »

Même si Mme LaDuchesse évite de conclure que l’annulation avait pour but de censurer le message du poème en question, elle se dit déçue de n’avoir pu partager sa création avec les Sudburois.