La rencontre avec le maire Tory aura lieu à Queen's Park.

Il s'agit de leur premier tête-à-tête depuis la réélection de M. Tory en octobre. Le nouveau conseil municipal a été assermenté cette semaine.

Le maire de Toronto John Tory (à g.) et le premier ministre Doug Ford (archives) Photo : La Presse canadienne/Tijana Martin

M. Tory espère discuter notamment de logement abordable, de transport en commun, de sécurité et de la revitalisation du secteur riverain.

Cette rencontre survient quelques mois à peine après que le premier ministre Ford eut réduit unilatéralement presque de moitié la taille du conseil municipal de Toronto, une décision annoncée en pleine campagne électorale municipale, qui avait mené en vain à une contestation judiciaire de la part de la Ville.

À lire aussi : Réduction de la taille du conseil : les élus doublent le budget de leur bureau

De la tension dans l'air

La rencontre entre M. Ford et M. Trudeau, qui est prévue en après-midi à Montréal avant le sommet des premiers ministres, s'annonce encore plus tendue.

Les deux élus ont croisé le fer au cours des derniers mois au sujet de la taxe carbone que le fédéral veut imposer aux provinces comme l'Ontario qui n'ont pas leur propre système de tarification du carbone.

M. Ford a qualifié le plan des libéraux fédéraux d'arnaque fiscale et a déposé une poursuite à ce sujet contre Ottawa.

La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, doit discuter, jeudi, avec son homologue ontarien, Rod Phillips, du plan vert de ce dernier.

Plus récemment, le gouvernement Trudeau a dénoncé la décision des conservateurs ontariens d'abolir le Commissariat aux services en français de l'Ontario et de supprimer le financement de l'Université de l'Ontario français, un projet que M. Ford avait pourtant soutenu avant et après son élection en juin dernier.

M. Trudeau s'est dit profondément déçu .

L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario demande au fédéral de prendre le relais et de financer l'Université durant quatre ans.