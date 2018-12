Selon l'agence de santé, c'est la grippe A qui touche particulièrement la région, une souche face à laquelle les nourrissons sont plus vulnérables.

Les autorités sanitaires encouragent les femmes enceintes et les enfants de plus de six mois à se faire vacciner contre la grippe.

Elles indiquent que contrairement à l'an dernier, le vaccin antigrippal est prometteur.

Le vaccin antigrippal est considéré comme sûr et recommandé pour toutes les femmes enceintes à toutes les étapes de la grossesse et les mères allaitantes , indique dans un communiqué de presse le Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste par intérim au bureau de santé.

Il souligne par ailleurs que le vaccin administré pendant la grossesse protège le nourrisson pendant les six premiers mois de sa vie.

Le vaccin contre la grippe est disponible auprès des prestataires de soins de santé, des cliniques sans rendez-vous et des pharmacies participantes.

Selon le service de santé, 3500 décès en moyenne chaque année et 12 200 hospitalisations sont imputables à la grippe au Canada.