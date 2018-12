Dans la région, plusieurs points de collecte de dons et de denrées non périssables sont en place, notamment à Mont-Joli, Rimouski, Rivière-du-Loup et La Pocatière.

Selon le directeur du Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette, Bernard Poirier, il y a quelque chose de spécial dans l'air lors de cette journée de grande guignolée.

J'entendais des bénévoles dire j'aime pas l'hiver, j'aime pas le froid, mais cette journée-là, il y a quelque chose qui nous transporte qui est différent des autres journées. Cette implication-là, c'est une implication de coeur. Bernard Poirier, directeur du Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette

La directrice de Moisson Kamouraska, Mireille Lizotte, précise que cette activité est primordiale pour permettre aux organismes comme le sien d'aider ceux qui en ont besoin.

Ça va donner un coup de main, surtout qu'on est possiblement à 400 demandes cette année. Présentement, tous les noms et les demandes ne sont pas encore entrés , affirme-t-elle.

À Rimouski, les demandes de paniers de Noël sont également en hausse. 1014 demandes d'aide ont été faites.

Pour Francis Gagné, qui est responsable d'une équipe de bénévoles depuis 12 ans, cette journée de partage est énergisante.

La cause est vraiment belle, c'est pour les plus démunis, on touche les enfants, les femmes dans le besoin, les hommes [...] c'est la poursuite de la tradition! Francis Gagné, bénévole

Des dons en denrées et en argent sont recueillis un peu partout dans la région à l'occasion de la grande guignolée des médias. Photo : Radio-Canada/Laurie Dufresne

L'an dernier, La grande guignolée des médias a permis d'amasser 125 000 $ et 3000 kilos de denrées à Rimouski.