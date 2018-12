À Matane, la guignolée s’est amorcée à 7 h, devant la station de Radio-Canada sur l'avenue Saint-Jérôme.

Radio-Canada, L’Avantage Gaspésien, Plaisir 105,3, O 95,3 et NousTV unissent leurs forces pour recueillir les dons et aider les plus démunis à vivre la période des fêtes dans la dignité.

Claire Levasseur, directrice du Centre d'action bénévole de Matane Photo : Radio-Canada

Claire Levasseur du Centre d'action bénévole de Matane et instigatrice de la guignolée dans la Matanie mentionne qu’il y a déjà plus de 530 demandes pour les paniers de Noël cette année.

Une centaine de bénévoles vont couvrir le territoire de Matane. C’est notre 23e année et on est heureux d’avoir de plus en plus de partenaires , raconte Mme Levasseur.

Les équipes seront déployées dès 9 h dans les épiceries. Vous allez nous voir partout aujourd’hui , ajoute-t-elle.

La Sûreté du Québec sera présente un peu partout sur le territoire Photo : Radio-Canada

La policière Marie-Ève Belzile mentionne que depuis une vingtaine d’années la Sûreté du Québec s’implique lors de la guignolée. On a le privilège de rentrer dans les maisons des gens. On profite de cette journée pour faire un point de blocage face à nos locaux sur la route 132 à Matane , indique-t-elle.

Dans la MRC du Rocher-Percé, la guignolée va bon train depuis quelques jours déjà. La tournée des commerces a lieu aujourd’hui dans le secteur Gascons-Percé.

La MRC du Rocher-Percé est d’une générosité extraordinaire et très fidèle d’année en année. Jacques Langelier, coordonnateur des services pour le Centre d'action bénévole de Gascons-Percé

Le coordonnateur des services pour le Centre d'action bénévole de Gascons-Percé, Jacques Langelier, explique que plusieurs bénévoles sont présents un peu partout sur le territoire.

L'heure est aux dons pour la guignolée des médias en Gaspésie Photo : Radio-Canada

À Murdochville, le Centre d’action bénévole Les Hauts-Bois fera du porte-à-porte ce dimanche en collaboration avec les pompiers et le club Lion.

La directrice, Elsa Cotton, explique que les vêtements et jouets sont aussi collectés. Directement au centre d’action bénévole on accepte les dons jusqu’au 17 décembre , dit-elle.

Isabelle Lévesque, Félix Morrissette-Beaulieu et Kim Bergeron Photo : Radio-Canada

Dans la Matapédia, des ponts payants sont organisés dans différentes municipalités et des denrées sont recueillies également. L’organisme Moisson Vallée Matapédia s’occupe des paniers de Noël.

La demande est grande selon la directrice générale Brigitte Pellerin. Ce soir on a 75 lutins qui vont parcourir la ville d’Amqui pour ramasser des dons au porte-à-porte , dit-elle.

Il faut y penser à l'après-fête, parce que les gens ont beaucoup de misère à joindre les deux bouts. Brigitte Pellerin, directrice générale de Moisson Vallée Matapédia

À Sainte-Anne-des-Monts et Tourelle, dès 9 h ce matin une équipe de bénévoles amasse des dons dans les épiceries pour les quatre prochains jours.

La coordonnatrice de la guignolée, Catherine Plamondon, estime qu'il y a déjà plus de 220 demandes en Haute-Gaspésie. On a environ une trentaine de bénévoles qui seront répartis au Métro et à l’épicerie de Tourelle , ajoute Mme Plamondon.

On espère ramasser au-dessus de 12 000 dollars et remettre 180 cartes cadeaux sur le territoire. Catherine Plamondon, coordonnatrice de la guignolée en Haute-Gaspésie