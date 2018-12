Pour l'occasion, les médias cessent leur compétition et s'unissent pour solliciter la générosité du public et des donateurs. En Estrie, des dizaines de bénévoles participent à l'événement.

À Sherbrooke, vous pourrez faire un don à l'un des 11 points de collecte. Entre autres, il y aura des barrages routiers au coin de la rue King Ouest et du boul. Jacques-Cartier, sur le boul. Bourque au coin de Mi-Vallon et à l'entrée de l'Université de Sherbrooke. La liste complète des points de collecte se trouve sur le site de la guignolée des médias.

Partout au Québec, plus de 350 points de collecte sont déployés afin de recevoir les dons en argent ou en denrées non périssables, qui seront remis à des organismes des différentes régions.

La guignolée des médias a lieu jusqu'au 24 décembre. Les denrées non périssables et les dons en argent pourront être déposés dans plus de 600 lieux de collecte chez les Amis de La guignolée des médias, soit 380 pharmacies Jean Coutu, 210 supermarchés Provigo et Maxi et 55 bureaux de Via Capitale.

Il est aussi possible de donner en ligne à l'adresse guignolee.ca.

L'an dernier, 160 380 $ avaient été amassés à La grande guignolée des médias en Estrie. Les sommes amassées dans la région de Sherbrooke seront redistribuées à parts égales entre Moisson Estrie et la Fondation Rock-Guertin.