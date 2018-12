Un texte de Noémie Moukanda

Les représentants de l'association des parents d'élèves assis d'un côté; les membres du Conseil scolaire francophone de l'autre. Au centre, une centaine de parents, quelques enseignants et élèves. La rencontre d'urgence convoquée par l'APÉ, en soirée, promettait d'être houleuse.

Finalement, la présidente de l'APÉ, Sarah McCurdy, a vite rappelé à l'assemblée que des enfants étaient parmi eux et que les discussions devaient se dérouler dans le respect. Les passions ne se sont pas déchaînées, mais les émotions étaient palpables malgré tout.

Confiance, communication et transparence

D'emblée, les raisons de la tenue de cette réunion exceptionnelle ont été évoquées : changement constant de direction d’école, fin de projets tels que la Grande Traversée ou la ligue d’improvisation, mise en suspens de projets en cours, manque de transparence et de communication.

Les parents de l'école André-Piolat n'ont plus confiance dans le CSF, soutiennent-ils. Parce que, souligne Sarah McCurdy, « cela fait huit ans que cette situation de manque de communication perdure ». Celle qui est maman de deux élèves déplore que cette situation d'instabilité et d’incertitude s’accompagne « de bouleversements » qui se répètent année après année.

Je ne peux pas croire qu’on ne comprend pas l’effet que chacun de ces bouleversements a. Sarah McCurdy, présidente de l'APÉ d'André-Piolat

Bettina Cenerelli, mère de deux élèves en secondaire, a précisé que c’est « un point de vue qui est représenté », mais qui est cependant partagé par la majorité de parents. Elle regrette le fait que « l’école commençait à se faire un nom quand les projets arrivaient à leur fin ».

Un directeur en congé administratif

L’incompréhension quant au congé administratif du directeur de l’école est parmi les inquiétudes les plus vives. Nombre de parents auraient souhaité une meilleure explication de la part du CSF. Le directeur général du Conseil scolaire francophone, Bertrand Dupain, a reconnu que le départ de celui-ci et de la directrice adjointe était en effet « extrêmement dommageable ».

Néanmoins, il a été avare d’explications au sujet de ce congé inattendu, précisant seulement que le CSF doit « assurer la protection de la vie privée de nos employés ». Par contre, M. Dupain a annoncé que la directrice adjointe, Claude Bergeron, sera de retour à l’école lundi et occupera le poste de direction temporaire. Il a ajouté « espérer que M. Brisebois revienne avant les vacances Noël ».

La fin de la Grande Traversée

L’annonce de la fin du relais cycliste pancanadien avait créé l’émoi dans la communauté de l’école André-Piolat et chez les francophones. Une décision dont Bertrand Dupain s’est défendu.

Ça a été une décision du conseil d’administration qui a voulu mettre fin à la Grande Traversée. Bertrand Dupain, directeur général du Conseil scolaire francophone

Le directeur général du CSF a expliqué qu’en mai 2018, le CA lui a demandé de remettre un rapport sur le projet cycliste. « En septembre, ils m’ont demandé de trouver une autre solution qui était BC Cycling ». Bertrand Dupain a dit ne pas vouloir « commenter la décision de ses patrons », lui « respecte la hiérarchie ».

La nouvelle présidente du CA du CSF, Marie-Pierre Lavoie, a toutefois assuré aux parents que les nouveaux élus du CA sont en train d’éplucher ce dossier. Sans rien promettre, elle espère néanmoins qu’une réponse de maintenir ou non la décision prise le 22 octobre sera donnée avant la fin des classes ce mois-ci.

La continuation des classes de secondaire

Le CSF a affirmé aux parents que peu importe le nombre d’inscriptions, il y aura une 11e année, car le budget existe. Bertrand Dupain a aussi déclaré « qu’il est prévu une 12e année pour 2020-21 », car, « avec le CA, nous nous sommes engagés à créer une M à 12 », précise-t-il.

Nous n’avons aucun plan pour transférer les élèves d’André-Piolat à Jules-Verne. Bertrand Dupain, directeur général du Conseil scolaire francophone

Le baccalauréat international

Dans ce volet, Bertrand Dupain s’est aussi voulu rassurant. « Ce sont aux parents de décider si le CSF doit offrir le diplôme du baccalauréat international. »

Selon lui, le calendrier pour les accréditations sera respecté. Par contre, il ne sera pas possible d’embaucher des enseignants avant le 31 mars, selon la convention collective des enseignants du Conseil scolaire francophone.

L’éducation en français menacée

Les élèves du secondaire à André-Piolat veulent avoir des réponses sur le présent et le futur de leur école. En éliminant une multitude d’activités (...), le CSF nous donne de moins en moins de raisons de rester dans leur système. Une élève de 10e année de l'école André-Piolat

Comme certains parents l’ont fait, quatre élèves de la 10e année ont déploré que la vision du CSF mette en péril l’éducation en français, et plus précisément dans leur municipalité. Ils s’estiment « dans le noir » avec l’arrêt de ces projets « rassembleurs ».

Élus récemment, la nouvelle présidente du CA du CSF, Marie-Pierre Lavoie, et le conseiller scolaire Roger Lagassé ont répété à maintes reprises qu’ils ont « écouté et entendu » les parents et qu’ils vont « mettre les choses en place, en regardant vers l’avenir ».