Les ambulanciers sont intervenus sur la 5e Avenue Ouest, entre les rues Fir et Pine, après avoir reçu un appel au sujet d’une personne ayant perdu connaissance vers 10 h.

Les détecteurs de monoxyde de carbone des ambulanciers ont permis d'identifier la présence du gaz dans l'immeuble.

Parmi les 13 personnes ayant reçu de l’attention médicale, deux sont dans un état critique.

Avec l’arrivée du froid, les empoisonnements au monoxyde de carbone deviennent plus fréquents, indique le Dr Bruce Campana de l’Hôpital général de Vancouver.

Il précise qu’au moins 17 cas ont été rapportés dans la dernière semaine. « Il y en a encore plus dont je n’ai pas connaissance, dit-il. Nous avons dû traiter trois personnes [dans une chambre hyperbare], dont un risque de mourir. »

Prévenir les intoxications

Le médecin soutient que les gens peuvent faire deux choses pour éviter d’être empoisonnés.

Numéro un : s’il vous plaît, procurez-vous un détecteur de monoxyde de carbone. Ils sont différents des détecteurs de fumée, mais on peut en avoir qui sont combinés, ce qui est tout aussi bien. Mais s’il vous plaît, installez-en un à chaque étage dans votre maison, ou encore mieux, dans chaque chambre à coucher. Dr Bruce Campana, Hôpital général de Vancouver

Le Dr Campana demande également aux gens d’éviter de faire brûler toute forme de combustibles fossiles sans ventilation adéquate : « Si vous avez un poêle, assurez-vous qu’il soit bien ventilé. Assurez-vous que votre voiture n’est pas en marche dans le garage. Assurez-vous que votre génératrice n’est pas allumée dans un endroit sans ventilation. N’amenez pas votre barbecue à l’intérieur. »

Le médecin met le public en garde contre les dangers de respirer ce gaz en trop grande quantité.

« Le monoxyde de carbone n’a pas d’odeur ni de couleur, explique-t-il. On ne peut pas savoir qu’il est en train de nous empoisonner. On peut avoir mal à la tête, avoir des nausées, mais ces symptômes pourrait aussi bien être dû à un empoisonnement alimentaire ou un virus. Le problème, c’est que le monoxyde de carbone vous fera rapidement perdre connaissance, et si on ne vous sort pas de là, il vous tuera. »

Bruce Campana ajoute que le gaz peut aussi causer des dommages au cerveau ou affecter le foetus, si une femme enceinte est intoxiquée.

Avec des informations de Meera Bains