En ouvrant son adhésion aux membres individuels lors de la dernière assemblée générale annuelle en 2017, la fédération a aussi changé ce qui constitue un quorum pour la tenue de son assemblée. Sans le nombre de membres adéquat, la rencontre aurait pu être annulée sur place.

« Au lieu de prendre ce risque, et en prenant en considération le nombre important de personnes qui se déplacent des autres régions des T.N.-O et des autres provinces pour participer ou observer notre AGA, nous préférons éviter d'avoir à annuler l'AGA le jour même de l'événement », a indiqué la fédération sur les réseaux sociaux.

Selon la directrice générale de la FFT, Linda Bussey, pas assez de francophones auraient fait adhésion pour devenir membre individuel.

« Je pense que d’aller chercher des membres en faisant un blitz [pour atteindre le quorum] ne serait pas transparent de la part de la FFT », explique la directrice générale qui en conclut que le « risque à mitiger était trop grand. »

La nouvelle date de l’AGA sera confirmée d’ici le 15 décembre, selon la fédération.

Le Forum communautaire et la remise du prix Jeanne Dubé ont aussi été remis à plus tard.

Les changements à l’adhésion

La semaine dernière, la Fédération franco-ténoise avait annoncé qu’elle élargissait son « membership ».

« Nous accepterons désormais les membres réguliers individuels lors de notre assemblée générale annuelle, le 8 décembre prochain », indiquait la fédération.

Ces changements dans la forme d’adhésion avaient été acceptés en octobre 2017 lors de la dernière assemblée générale annuelle.

Selon Linda Bussey, il aurait donc été possible de devenir membre de la fédération dès la fin mars, quand le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a entériné les nouveaux règlements administratifs.

Un comité de la fédération devait toutefois se pencher sur la question de l’adhésion afin de déterminer comment mettre en place les changements.

Linda Bussey, qui a été nommée directrice générale en avril et qui est entrée en poste en juin, estime que le roulement de personnel à la FFT cet été n’a pas permis certains suivis. Elle ajoute que les modifications à l’adhésion sont un grand changement pour l’organisme.

La directrice générale croit qu’il faudra peut-être ouvrir à nouveau les statuts et règlements lors de la prochaine assemblée générale anuelle à cause d’un manque de clarté dans les changements qui ont été apportés et entérinés.