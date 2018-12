En agissant ainsi, ces collectivités prévoient des économies à long terme. À court terme, elles évitent surtout des augmentations de coûts du service présentement offert par le secteur privé, explique le maire de Balmoral, Charles Bernard.

Avec l'achat de ce camion là, avec le partenariat avec Atholville, Charlo et Balmoral, on vient stabiliser les coûts de ramassage des déchets et du recyclage pour les sept prochaines années , dit-il.

Ensemble, les trois villages ont accumulé un budget de 188 000 $. Ça va payer pour le camion, [...] pour le chauffeur et tout ça.