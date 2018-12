M. Sénéchal, qui a déjà livré ses angoisses, sa fatigue et son stress sur un blogue, s’est confié à l'émission Le 15-18. Il reconnaît avoir déjà traversé « des périodes d'incertitude », mais cette fois-ci, c’est différent.

Cette fois-ci, c'est pire que tout, parce que je n'ai pas d'option de sortie. J'ai deux entreprises. Luc Sénéchal, propriétaire du café La Brume dans mes lunettes et de l’atelier Le monde est scone

Les difficultés font partie du quotidien de M. Sénéchal, mais les derniers mois ont été plus durs. Il a beaucoup travaillé, mais un de ses associés a quitté le navire en vendant ses parts. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Cousineau

Cela vient bousculer l’image de l’entrepreneur super héros, qui fait face à l’adversité et qui surmonte les obstacles.

Les difficultés font partie du quotidien de Luc Sénéchal, mais les derniers mois ont été plus durs. Il a beaucoup travaillé, mais un de ses associés a quitté le navire en vendant ses parts. « C'est comme une rupture de couple, dit-il, psychologiquement et physiquement, c'est difficile pour tout le monde ».

J'ai constaté de nouveaux maux physiques que je ne ressentais pas avant. Le stress est à son comble. J'ai toujours eu de la difficulté à dormir dans la vie, mais là, c'est exponentiel. Luc Sénéchal, propriétaire du café La Brume dans mes lunettes et de l’atelier Le monde est scone

« Je me réveille vers 3 h, 4 h du matin pour réfléchir à l'argent qu'il y a dans le compte ou qu'il n'y a pas. Est-ce que les employés vont rentrer demain matin? Est-ce que je vais devoir me lever en urgence pour aller ouvrir le café? J'ai besoin d'une pause dans mon cerveau », explique-t-il.

L’entrepreneur consulte un psychologue. Il se dit passionné par ses projets, mais il remet parfois en question son métier.

« Il faut qu'on vive aussi, j'ai peu ou pas de salaire. Mes parents m'aident encore. J'ai 38 ans […] Il y a des choses auxquelles j'essaie de ne plus penser, comme les dettes », poursuit Luc Sénéchal, qui dit essayer de mettre ça de côté. « C'est la plus grosse partie de mon travail en ce moment. »

Pendant les cinq premières années, les entrepreneurs sentent plus de pression parce que leur entreprise n’est pas encore nécessairement toute montée […] Ils s'occupent de plusieurs choses en même temps », selon Maximilien Roy, PDG du RJCCQ. Photo : Radio-Canada/iStock/iStock

La question de la détresse psychologique chez les entrepreneurs demeure peu connue et peu d'études lui ont été consacrées.

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) a décidé de se pencher sur la question en menant une enquête auprès de 300 de ses membres.

Les réponses obtenues se sont révélées troublantes : plus de la moitié des répondants souffrent d'insomnie et 71,5 % sont en détresse psychologique.

Les jeunes entrepreneurs, qui sont en affaires depuis deux à cinq ans, comme M. Sénéchal, sont les plus stressés. « Il y a une espèce de barrière psychologique qui est [à] cinq ans », souligne le président directeur du regroupement.