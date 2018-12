Il s'agit d'une obligation donnée à tous les CISSS par Québec. Cette politique vise les aînées, mais aussi toute personne majeure en situation de vulnérabilité en raison d'un handicap ou d'une déficience intellectuelle, par exemple.

Cette politique veut faire en sorte que tout employé du CISSS aura le devoir de dénoncer la maltraitance, une consigne qui touche aussi les bénévoles et les médecins.

Selon la PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, cette politique met en place des procédures pour que toute situation qui mérite d'être dénoncée soit dénoncée.

Cette politique-là [...] elle vient d’abord envoyer un message très clair pour dire que la maltraitance, c’est tolérance zéro. Isabelle Malo, PDG du CISSS Bas-Saint-Laurent

Elle précise que la maltraitance prend plusieurs formes, dont la maltraitance physique, psychologique, financière ou la négligence.

Le CISSS souhaite aussi faire en sorte que les organismes avec qui il fait affaire, comme les résidences pour personnes âgées, se dotent aussi d'une politique contre la maltraitance.

Les plaintes en hausse

Le nombre de plaintes visant différents services d'hébergement pour aînés sont d’ailleurs en augmentation.

Entre le 1er avril et le 13 octobre, la commissaire aux plaintes du CISSS a reçu 537 dossiers. Il s’agit d’une centaine de plaintes de plus qu’à la même période l'an dernier. Trente-huit concernaient des résidences privées pour ainés, des CHSLD ou des ressources intermédiaires.

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Stéphanie Bush, estime que ces plaintes ne sont pas un signe que la situation se détériore. Selon elle, les gens sont plus sensibilisés et dénoncent davantage.

Mon équipe et moi [...] on est allé dans les résidences, on a rencontré les gens, on a fait part de différentes façons qu’on existait et de ne pas hésiter de faire part de leurs questionnements, leur satisfaction. On veut les entendre pour pouvoir agir en conséquence , explique-t-elle.

Les plaintes concernent l'accès aux services, les délais pour les soins, le manque de personnel et la qualité de la nourriture.