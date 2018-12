À l'instar de plusieurs autres premiers ministres et politiciens fédéraux, Blaine Higgs souhaite la réactivation du projet abandonné par TransCanada, d'une valeur de 16 milliards de dollars. L'oléoduc permettrait d'acheminer le pétrole de l'Alberta jusqu'aux raffineries de l'est du Canada et à un terminal d'exportation à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

L'oléoduc devrait donc traverser le Québec, mais jusqu'à présent, le premier ministre François Legault a fait savoir qu'il n'était pas intéressé par le projet.

M. Higgs espère convaincre M. Legault qu'Énergie Est profiterait à toutes les provinces, y compris au Québec, lorsque les deux hommes se croiseront, vendredi à Montréal, à l'occasion de la rencontre des premiers ministres.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

M. Higgs a fait valoir mercredi qu'il avait bon espoir que M. Legault reconnaîtrait lui aussi les bénéfices du projet, soulignant que le Québec compte également des raffineries qui seraient intéressées par cet approvisionnement en pétrole de source canadienne.

Un porte-parole de François Legault a indiqué cette semaine au quotidien La Presse que le Québec n'avait aucune intention de soutenir la relance d'Énergie Est.

Notre gouvernement a l'ambition d'augmenter le niveau de richesse du Québec, mais il va falloir le faire dans une perspective qui respecte l'environnement , a déclaré lundi le porte-parole du premier ministre québécois, Ewan Sauves. Nous avons toujours eu des réticences face à ce projet mal ficelé sur le plan environnemental et économique .

Les paiements de transfert

L'Alberta doit réduire sa production et achète des wagons pour le transport de pétrole par rail dans le but de raffermir les prix de son pétrole.

M. Higgs craint que le niveau des paiements de transfert aux provinces comme la sienne ne soit compromis si rien n'est fait pour faire remonter les prix du pétrole albertain. Il croit qu'un oléoduc pour acheminer le pétrole brut de l'Ouest vers l'est du Canada et les marchés étrangers pourrait être la solution.

Il ajoute que les paiements de transfert représentent actuellement environ 30 % du budget du Nouveau-Brunswick.

TransCanada, le promoteur initial d'Énergie Est, a déjà indiqué ne pas avoir l'intention de relancer le projet.

Mais M. Higgs a tout de même bon espoir de voir TransCanada changer d'idée.

Ils n'ont jamais renoncé [au projet] à cause du marché. Ils ont abandonné à cause de l'incertitude politique et des obstacles politiques persistants , soutient-il.

M. Higgs suggère de créer une société de portefeuille pour lancer le processus d'examen d'un projet d'oléoduc à l'Office national de l'énergie, afin de convaincre par la suite TransCanada ou une autre entreprise de se lancer dans l'aventure.