Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Au Québec, 703 tests de dépistage de drogue ont été effectués en 2017, tous corps de police confondus, selon Statistique Canada.

La personne qui est sous l'emprise d’une drogue est affectée au niveau de sa concentration, au niveau de sa capacité à garder la route, de sa capacité à réagir aussi à l'environnement externe. C'est ça qui est dangereux. Elle peut être sur la route, conduire en ligne droite, mais pas être consciente des obstacles et de l'environnement autour , explique d’emblée Éric Fortin qui est agent évaluateur en reconnaissance des drogues.

Son mandat est grand, mais il ne l'accomplit pas seul : près de 95 % des policiers de la SQ sont formés pour détecter la drogue au volant avec l’épreuve de coordination de mouvements.

Arrestations de la Sûreté du Québec pour facultés affaiblies au Saguenay-Lac-Saint-Jean : 2014-2015 : 355

2015-2016 : 354

2016-2017: 278

2017-2018: 218

2018 (jusqu’à la mi-novembre) : 133 Source : Sûreté du Québec

Arrestations pour facultés affaiblies sur le territoire de Saguenay uniquement : 2017 : 304

2016 : 309

2015 : 311

2014 : 284

2013 : 308

Source : Service de police de la Ville de Saguenay

Cette épreuve est faite sur le terrain dès l’interception d’un suspect. Dès que les patrouilleurs ont des motifs raisonnables de croire que l’automobiliste arrêté a conduit avec les capacités affaiblies, ils l’amènent au poste, là où intervient Éric Fortin.

Fait important : les citoyens doivent s'y plier, sans quoi une accusation de refus peut s'ajouter à leur dossier.

L'évaluation se fait en 12 étapes, dont la coordination de mouvements. Photo : Radio-Canada

La journaliste se prête au jeu

Je m’y suis aussi pliée, le temps de ce reportage. Pour être bien honnête, ce n’était pas si évident, même si je n’avais rien consommé.

Éric Fortin a testé mon attention, mon équilibre et les réactions de mon corps. J’ai marché sur une ligne droite et regardé le bout de son stylo. Le hic, c'est que je manque d'équilibre. J’ai dû me retenir sur le mur à deux reprises.

Vous voyez que je suis soupçonnable, je n'ai pas d'équilibre , ai-je indiqué au policier pendant mes tests.

Pas nécessairement, m’a-t-il répondu [...] Si la personne échoue à un ou quelques indices, ça ne veut pas dire qu’il est en capacités affaiblies. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'ensemble de l’épreuve en coordination de mouvement, l'ensemble de l'évaluation.

La journaliste Mélissa Savoie-Soulières a passé le test de l'agent Fortin. Photo : Radio-Canada

Après l’épreuve en coordination de mouvement, Éric Fortin vérifiera si vous avez bel et bien conduit sous l'effet de la drogue en suivant 12 étapes. Il doit aussi déterminer quel type de drogue vous avez consommée.

D'ailleurs, le sergent n’a pas noté d'augmentation considérable du nombre de conducteurs arrêtés sous l'effet du cannabis depuis la légalisation en novembre.

« N’essayez pas d’être normal », dit le sergent Fortin

Se tenir droit et essayer d’être sérieux, ce n'est pas la peine, explique le policier. Il note absolument tout ce qui passe : notre débit de parole, les réactions de nos yeux, bref, chaque fait et geste. On peut essayer d’être normal, mais notre corps ne ment pas.

On a beau essayer de paraître normal, essayer de paraître droit, le corps va nous trahir dans le fond. On ne peut pas contrôler nos battements cardiaques, notre tension artérielle. Éric Fortin, agent évaluateur en reconnaissance des drogues, Sûreté du Québec

La dernière étape du test, c'est l'échantillon d'urine. Toutes ces preuves sont ensuite déposées au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Les conséquences vont de l’amende à la suspension du permis jusqu’à la prison pour les récidivistes.