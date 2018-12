Avec les informations de Piel Côté

Ces nouveaux espaces permettront la consultation de projets de réalité virtuelle et l'impression 3D.

Selon le professeur responsable de l'Espace O Lab, Jean-Ambroise Vesac, ces laboratoires faciliteront le développement de la culture numérique dans la région.

Le nouvel Espace O Lab inaugure une nouvelle salle de réalité virtuelle et un studio numérique. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

On a les moyens de pouvoir accompagner les professeurs qui voudraient développer, dans leurs cours, un aspect particulier, que ce soit de l'impression 3D ou de la réalité virtuelle, par exemple dans un cours d'histoire. On a ces moyens-là et c'est vrai que certains cas, pour les élèves de création, ça leur donne de nouveaux outils pour créer, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur cours , fait-il valoir.

La population pourra aussi avoir accès aux nouveaux laboratoires numériques les samedis après-midi.