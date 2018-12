Léony Gobeil, Julia Tremblay, Ann-Sophie Lepage et Coralie Dion ont largement dépassé leurs objectifs.

Au départ, leur participation ne visait qu’à leur donner une expérience de compétition de calibre international.

Avec les deux relais où on a eu deux médailles, toutes nos filles sont revenues avec une médaille autour du cou et elles étaient très fières David Comeau, entraîneur-chef, Le Narval, sauvetage sportif

Les athlètes du Narval à Adelaïde en Australie : Julia Tremblay, Coralie Dion, Michael Simard, Léony Gobeil et Ann-Sophie Lepage. Photo : Source : Le Narval, sauvetage sportif

À 15 ans, Léony Gobeil est deuxième au monde chez les 15 à 18 ans au lancer de la corde en relais en sauvetage sportif.

Elle explique en quoi consistait son épreuve.

Il y a une victime qui est à 12,5 mètres de la piscine qui se tient sur une barrière. Moi, j'attends le signal, je roule ma corde, je lui lance et je la ramène. Léony Gobeil, athlète

L’entraîneur David Comeau a été surpris de constater les temps de Léony et Julia en qualification.

Je ne leur ai pas mis de pression. Je leur ai fixé des objectifs qui étaient tout autres que les objectifs de classement. Sans leur dire, je voyais bien qu'elles étaient au pied du podium , reconte David Comeau.

Ann-Sophie Lepage et Coralie Dion avec leurs médailles de bronze au cou Photo : Source : Le Narval, sauvetage sportif

Ann-Sophie Lepage et Coralie Dion ont obtenu une médaille de bronze au relais 2 x 1 kilomètre de course dans le sable.

Quant à Michaël Simard, sans coéquipier, il était plus difficile pour lui de se qualifier pour les épreuves en solo.

On a vu dans les épreuves individuelles, les filles et Michaël, que le calibre était très très fort. Il nous restait encore du pain sur la planche pour aller chercher des points en épreuves individuelles. Michaël, comme le reste de l'équipe, n'est pas rentré sur les finales en individuel.

Léony Gobeil et Julia Tremblay sont revenues d'Australie avec une médaille d'argent. Photo : Source : Le Narval, sauvetage sportif

C'est pourquoi Le Narval aimerait recruter un autre sauveteur masculin pour s'entraîner avec Michaël Simard.

Après plusieurs mois d’entraînement et deux semaines intenses en Australie, les athlètes doivent maintenant se concentrer sur leurs études.

Retour au calme au niveau des entraînements. Je reprends mon travail que j’ai manqué à l’école et, après ça, on va voir où on s’en va avec la suite pour les compétitions , souligne Léony Gobeil.

Les prochains Championnats du monde auront lieu dans deux ans en Italie.

David Comeau aimerait pouvoir accompagner à nouveau des membres du Narval dans cette aventure.

Il souligne qu’il reviendra aux athlètes de prendre cette décision.