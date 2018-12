Sa nomination a été annoncée mercredi par la FCFA par voie de communiqué.

Au cours de son séjour professionnel de plus de 30 ans à Radio-Canada, Michel Morin a été journaliste, réalisateur-coordonnateur et directeur des services français pour la région de l'Ontario. Il a également travaillé au Groupe Média TFO.

À Québec, Michel Morin sera notamment responsable de l'élaboration du nouveau plan d'action conjoint de la FCFA et du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

À l’heure où les événements en Ontario ont généré un nouvel intérêt du Québec pour la francophonie ailleurs au pays, M. Morin aura pour mission de cultiver un rapprochement et une nouvelle solidarité entre les Québécois, les Québécoises et les communautés francophones et acadiennes , indique la FCFA .

Depuis l'annonce des compressions dans les services en français en Ontario par le gouvernement Ford, la FCFA a lancé un appel à la solidarité à tous les francophones canadiens.

Michel Morin entrera en fonction jeudi.