Le centre de prévention du suicide Accalmie de Trois-Rivières a conclu une entente de plus de 200 000 $ avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Le centre pourra ainsi embaucher quatre nouveaux intervenants qui couvriront l’ensemble du territoire.

On ne va pas avoir de bureau avec une adjointe administrative, on aura vraiment un intervenant à temps plein dédié autour de La Tuque, à Shawinigan et dans Mékinac et une coordination qui va se promener pour venir aider les employés à développer leurs compétences et faire des interventions , précise le directeur général du centre Accalmie, Luc Massicotte.

En mai dernier, le centre de prévention du suicide Centre-de-la-Mauricie Mékinac a été forcé de fermer ses portes, faute de financement. Depuis, la région est dépourvue de services communautaires en prévention du suicide.

Malgré la fermeture du centre de prévention Centre-de-la-Mauricie Mékinac, la région n'est pas complètement dépourvue de ressources.

Les personnes aux prises avec des idées suicidaires ou qui vivent un deuil peuvent communiquer par téléphone avec la Ligne Info-Social 811 et la ligne 1 866 APPELLE.

À l'heure actuelle, toutefois, des intervenants du CIUSSS sont dépêchés sur le terrain seulement pour intervenir dans des situations de crise suicidaire.

Les nouveaux intervenants du centre Accalmie pourront bientôt se déplacer pour intervenir de manière préventive.

