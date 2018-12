Un article d'Abdoulaye Cissoko

Ce printemps, l'éditeur américain de guides de voyages Lonely Planet a classé le Manitoba parmi les « meilleures destinations au monde » sur son site Web. De son côté, le site d'hébergement Airbnb a répertorié Winnipeg parmi ses 19 destinations les plus tendance en 2019.

Le hic c’est que sur le terrain, ces classements ne reflètent pas vraiment la réalité du tourisme au Manitoba. Des données datant de 2016 de Statistique Canada, les dernières disponibles sur le tourisme, montrent que la majorité des visites touristiques dans la province sont effectuées par des Manitobains.

D'après l'agence fédérale, ils représentent 85 % des 10,6 millions de visiteurs, comparativement à 10 % des touristes provenant des autres provinces canadiennes et 4 % des États-Unis.

Ceux qui venaient d’outre-mer représentaient seulement 1 %, selon Statistique Canada.

À quoi sert de figurer dans ce palmarès?

Matt Schaubroeck, porte-parole de Tourisme Winnipeg, précise que le fait que la capitale manitobaine se retrouve dans ces classements de Lonely Planet et d’Airbnb n'est pas le fruit du hasard.

La marée blanche au centre-ville de Winnipeg lors des séries éliminatoires de hockey. Photo : Radio-Canada/Camille Gris Roy

« Je pense que ce sont les résultats de l'investissement qu'on a fait comme communauté dans notre ville. Il s'agit d'investissements comme le Musée canadien des droits de la personne, le stade Investor Group ou encore à l'énergie que dégage Winnipeg comme lors de fêtes telles que le Whiteout (ou marée blanche) pendant la série éliminatoire des Jets de Winnipeg », dit-il.

Selon lui, tous ces événements font que de plus en plus de gens parlent de la capitale manitobaine de façon positive. « Ils commencent à se dire qu'il y a des choses à visiter à Winnipeg qu'ils ne voyaient pas auparavant », explique-t-il.

Résultat : Tourisme Winnipeg affirme que selon des statistiques du Conference Board du Canada, le nombre de nuitées a enregistré une hausse de 4,1 % en 2017 et de 6,5 % cette année. Pour 2019, l’organisme prévoit une augmentation de 5,6 %.

L'organisme note aussi une hausse des dépenses des touristes par nuitée, qui ont bondi de 700 millions $ l'année dernière à 747 millions cette année. Pour 2019, elles devraient atteindre 784 millions $, toujours selon les prévisions du Conference Board, reprises par Tourisme Winnipeg.

Matt Schaubroeck dit que figurer sur le même palmarès que des pays touristiques comme l'Ouzbékistan ou l'Italie permet à Winnipeg d'être connue dans le monde et donne un cachet à la ville. « On sait qu'on n’est pas au même niveau que l'Italie, mais on voit à long terme qu'il y a plus de touristes qui visitent la ville qu'auparavant », dit-il.

Pour sa part, Voyage Manitoba se dit fier de voir la province citée dans les guides de voyage reconnus comme Lonely Planet.

L'organisme précise que ces mentions ne sont aucunement liées aux dépenses publicitaires. « Winnipeg, de même que l’ensemble du Manitoba, sont désormais connus comme des destinations uniques pour l’observation de la faune, offrant également une scène artistique et culturelle en plein épanouissement et des expériences culinaires de premier ordre. »

Ces classements sont-ils fiables?

Selon la Chaire de tourisme Transat de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, les palmarès comme ceux de Lonely Planet ou d'Airbnb utilisent des méthodologies variables et généralement très obscures ou non présentées.

De ce fait, explique la Chaire, il est complexe de juger de la fiabilité de ces études et de leurs impacts, d'autant plus que peu d'études mentionnent les impacts pour une ville de figurer dans ces palmarès.