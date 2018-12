Un texte de Michaële Perron-Langlais

La présence de doigts manquants dans de nombreuses œuvres du Paléolithique supérieur découvertes dans des grottes d’Espagne et de France intrigue les archéologues depuis longtemps, explique la chercheuse Brea McCauley, une des auteures de l’étude publiée dans la revue Journal of Paleolithic Archaeology.

« Ils ont pensé que ce pourrait être une cause médicale, peut-être des engelures, peut-être une maladie, dit-elle. Ou alors que ce sont des personnes qui avaient tous leurs doigts, mais que ceux-ci étaient pliés sur ces images. »

Brea McCauley et les professeurs Mark Collard et David Maxwell, du département d’Anthropologie de SFU, se sont intéressés à une hypothèse voulant que ces doigts aient été coupés pour des raisons spirituelles.

Les chercheurs ont découvert qu’entre le 17e et le 21e siècle, au moins 121 groupes à travers le monde ont pratiqué l’amputation des doigts pour causes religieuses, beaucoup plus que ce qu’ils croyaient au départ.

« Notre recherche ne peut pas dire que c’est exactement ce qui s’est passé il y a 25 000 ans, mais si c’est une pratique qu’on voit dans le monde, il y a une possibilité que ce soit ce qu’on voit en France et en Espagne à cette époque », affirme Brea McCauley.

Homo sapiens vs Néandertal

Selon Brea McCauley, ce type de pratique témoigne généralement d’une forte identité de groupe.

Elle ajoute que c’est à cette époque de la Préhistoire que l’Homo sapiens a pris le dessus sur l’homme de Néandertal. « Le fait que ces groupes étaient étroitement liés pourrait être un des facteurs qui a permis à l’humain moderne de concurrencer l’homme de Néandertal », avance la chercheuse.

Brea McCauley espère que cette idée fera l’objet d’une autre recherche à venir.