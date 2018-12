Un texte de Nicolas Vigneault

« Le ministère des Transports continue d'être selon nous une espèce de trou duquel ne transpire aucune information », déplorait Éric Caire, député de La Peltrie, lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale, le 26 septembre 2016.

Le député dénonçait alors le fait que le MTQ refuse de lui fournir les analyses dans le cadre d'une demande d'accès aux documents.

Or, le même ministère, aujourd'hui dirigé par le caquiste François Bonnardel, a refusé de fournir à Radio-Canada une étude de faisabilité sur un tunnel entre Québec et l'île d'Orléans.

« Ce rapport contient des analyses utilisées dans le cadre d'un processus décisionnel en cours », écrit le ministère pour expliquer son refus.

C'est la firme Consultants Aecom qui a été mandatée pour réaliser cette analyse en 2009, au coût de 159 883 $.

Deux poids, deux mesures, disent les oppositions

Les partis d'opposition se disent inquiets et accusent le gouvernement d'avoir la mémoire courte.

« Quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient transparence, transparence. Les bottines doivent suivre les babines », lance Sol Zanetti, député de Jean-Lesage.

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage Photo : Radio-Canada

On veut savoir comment ça coûte un tunnel entre Québec et l'île d'Orléans. On veut savoir si c'est pertinent d'avoir un troisième lien. Mais on ne peut pas faire ce débat-là si le gouvernement nous cache des chiffres. Sol Zanetti, député de Jean-Lesage

Même son de cloche au parti Québécois.

« C'est surprenant », a d'abord affirmé Catherine Fournier, porte-parole du PQ en matière de transports.

La député péquiste Catherine Fournier (archives) Photo : Radio-Canada/Vincent Desjardins

« La CAQ nous dit depuis son élection qu'elle ne fera pas d'autres études sur le troisième lien. Donc, on manque de rigueur, on fait fi des experts et là on apprend qu'il existe une étude et qu'ils ne la rendront pas publique », fulmine la députée péquiste.