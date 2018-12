Des idées-cadeaux technos… dans les années 80

Qui dit cadeau techno dit souvent cadeau coûteux que l'on offre à plusieurs. En décembre 1984, quels étaient les cadeaux de Noël collectifs les plus populaires dans les familles québécoises?

Si l'on se fie à cette chronique à l'émission Au jour le jour, c'était le téléphone sans fil, le magnétoscope, l'ordinateur personnel et le four à micro-ondes.

Auprès de l'animatrice Dominique Lajeunesse, le recherchiste Jean Bureau fait plusieurs mises en garde :

Et finalement, assurez-vous de choisir un ordinateur qui vient avec des logiciels.

Prenez le temps de lire le manuel d'instructions de votre four micro-ondes.

Acheter un cadeau de Noël pour un adolescent, « c'est un casse-tête »!

À l'émission Au jour le jour du 23 novembre 1984, l'animateur Normand Harvey fait appel à la chroniqueuse Anne Poliquin qui a repéré des articles qui plaisent aux jeunes.

Voici les jeux vidéo de l’heure selon Anne Poliquin : Flight Simulator II, Ghosbusters et Breakdance, tous compatibles avec l’ordinateur Commodore 64.

En ce qui concerne la mode, la tendance est aux montres Swatch aux couleurs vives qui sont résistantes à l’eau et au choc… pour un an.

Autres suggestions de la chroniqueuse : Un abonnement au magazine Québec Rock, des compilations de vidéoclips sur VHS et des cassettes audio vierges de qualité.

« C’est-tu assez extraordinaire ça! », s’exclame l’animateur Normand Harvey en voyant des mini-écouteurs que l'on peut insérer dans l'oreille.

Un accessoire bien utile lorsqu’on fait partie des chanceux qui possèdent un baladeur.

Si quelques gadgets peuvent se révéler bien éphémères, le baladeur représentera une valeur sûre pour plusieurs années.

Le 25 mai 1982, l’émission Téléjeans propose une chronique instructive sur cet appareil portable destiné à l'écoute de musique.

La jeune chroniqueuse Brigitte Singher présente les différents modèles de « walkman » offerts sur le marché aux animateurs Jacques Lemieux et Mario Lirette.

Pour une quarantaine de dollars, l’AM-FM Stereo, permet d’écouter la radio sur les deux bandes au cours de nos déplacements. Le FM7, très stylisé, se limite pour sa part à la bande FM, ce qui peut être un inconvénient important si l’on habite à l’extérieur d’une grande ville.

Le cassettophone mise quant à lui sur l’écoute de cassettes achetées ou enregistrées, mais sa batterie « se fatigue » beaucoup plus vite. Il faut compter huit heures d’autonomie pour ce type de baladeur, comparativement à vingt heures pour les appareils se limitant à la radio.

Pour les « mordus du son », il est possible de se procurer pour 300 dollars le modèle qui offre la radio FM, la lecture de cassettes et une fonction d’enregistrement. Des écouteurs qui se plient sont même offerts en prime, « une fantaisie assez spéciale » selon Brigitte Singher.

La chroniqueuse offre en conclusion quelques précautions à prendre lors de l'achat du baladeur. Il faut considérer le poids de l’appareil, la qualité des écouteurs et surtout, bien prendre la mesure du son pour éviter les dangers de perforation.

Pour avoir une bonne protection, il faut mettre le son en entendant à l’extérieur, pas juste la musique. Il faut entendre ce qui se passe alentour de nous pour plus de sécurité.

Le cadeau qui suscitera le plus d’engouement à la fin des années 80 est certainement la console de jeux vidéo Nintendo Entertainment System (NES).

Ce reportage au bulletin de nouvelles Ce soir du 21 décembre 1990 en témoigne.

Depuis trois ans à Noël, les Nintendos figurent en tête de liste des jouets les plus demandés.

En 1990, 20 % des foyers canadiens possèdent une console Nintendo. Et la « Nintendomanie » ne fait que commencer.

Le journaliste Rosaire L’Italien dénonce la violence décelée dans la grande majorité des 250 jeux offerts par Nintendo. Il évoque aussi le stress de compétition, les maux de tête et de potentiels dommages aux yeux.

Il est toutefois beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions scientifiques et le journaliste se laisse gagner par certaines qualités des jeux vidéo.

Aux jeunes et aux moins jeunes, le Nintendo offre la fascination et un niveau de stimulation élevé. Il développe la coordination visio-motrice yeux-mains, la précision, l’attention et la mémoire.

Le journaliste Rosaire L’Italien