Réalisé sous la forme d'un court métrage, ce nouveau volet mettra en vedette les mêmes acteurs que le film original : Hugh Grant, Andie MacDowell, mais aussi Kristin Scott Thomas et Rowan Atkinson.

Le film est écrit par Richard Curtis, le même qui avait déjà scénarisé les tribulations amoureuses du groupe d’amis que l'on suit dans Quatre mariages et un enterrement. Derrière la caméra, on retrouvera aussi le même réalisateur Mike Newell.

Le retour de Charles et de Carrie

Cette suite de Quatre mariages et un enterrement raconte ce que sont devenus, 25 ans plus tard, les personnages du film original, dont Charles et Carrie. Le couple phare du film était incarné par le Britannique Hugh Grant et l'Américaine Andie MacDowell.

« Nous sommes tous plus vieux, mais pas plus raisonnables, je crois, a déclaré Richard Curtis. Ce fut un vrai plaisir d’imaginer ce que tous les personnages étaient devenus. »

« Maintenant ils sont à nouveau réunis pour un cinquième mariage, où, comme d’habitude, tout ne se déroule pas comme prévu », a-t-il ajouté.

Un film à but caritatif

Le film sera diffusé par la chaîne de télévision britannique BBC One le 15 mars prochain, jour du nez rouge (Red nose day). Organisé tous les deux ans depuis 1998, cet événement vise à récolter des fonds pour soutenir l’organisation caritative Comic Relief et fait l’objet d’une grande soirée télévisée sur la chaîne BBC One. Comic Relief été cofondé par Richard Curtis, qui est également l’auteur du film Réellement l'amour (Love Actually)

Intitulé One Red Nose Day and a Wedding (Un nez rouge et un mariage), le film sera également diffusé par la chaîne NBC au mois de mai aux États-Unis dans le cadre de la campagne américaine du jour du nez rouge.

Sorti en 1994, Quatre mariages et un enterrement avait connu un franc succès à l’époque et avait été nommé plusieurs fois aux Oscars. Il avait permis à l’acteur Hugh Grant, qui joue l’un des rôles principaux, d’accéder au statut de vedette internationale.