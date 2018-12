En novembre, un total de 551 chefs d’accusation ont été portés contre 122 personnes, dont 11 qui ne peuvent pas être identifiés, car ils ont moins de 18 ans.

La police indique que certaines enquêtes commencées en novembre sont toujours en cours et que d’autres arrestations seront effectuées prochainement.

Les accusations incluent entre autres des cas d’agression sexuelle et de distribution de pornographie juvénile.