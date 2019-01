Vos meilleures recettes à la franco-manitobaine : pondu du Congo et fufu

Dans le cadre du projet « nos racines - nos recettes », réalisé avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et l'Accueil francophone, nous vous proposons des recettes que des grands-mères métisses et africaines partagent avec leurs enfants et petits-enfants. Ces rencontres culinaires sont le prétexte d'échanges culturels et laissent un legs important afin que nos sociétés demeurent bien vivantes.

Agnes Muteba est originaire du Congo. Cette mère de 12 enfants (9 filles et 3 garçons) est également la grand-maman de 27 petits-enfants! Elle est arrivée à Winnipeg au Manitoba en 2014 en tant que réfugiée, directement du Burundi. Huit de ses enfants sont au Manitoba, deux sont au Québec et deux sont toujours en Afrique.

Sa fille Pélagié Sakina, 5e de la famille, cuisine avec sa mère depuis sa tendre enfance. « Les enfants participent à la cuisine dès un jeune âge », dit-elle. Vers 10 ans, Pélagié a appris cette recette traditionnelle, qui est préparée surtout lors de célébrations. « Même les garçons apprennent », ajoute Agnes.

Le pondu du Congo

Le pondu du Congo se prépare habituellement avec des feuilles de manioc, mais il peut parfois être difficile d’en trouver dans les épiceries du Manitoba. Agnes et Pélagié Sakina utilisent donc des épinards.

Quelques ingrédients du pondu du Congo cuisiné par Agnes et Pélagié. Photo : Radio-Canada

LES INGRÉDIENTS :

Marinade (la moitié sera utilisée pour le ragoût de légumes)

12 gousses d’ail broyées

Quelques morceaux d'oignons rouges

Quelques poivrons verts, haché grossièrement

Jus d’un citron frais

Poisson

Filet de saumon ou tilapia

Huile d’olive (quantité à déterminer selon les goûts)

45 ml (3 c. à soupe) de farine

1 oignon blanc, coupé en fines rondelles

Ragoût de légumes

Huile d’olive (quantité à déterminer selon les goûts)

1 oignon rouge, haché grossièrement

1 poivron vert, haché grossièrement

2 aubergines, coupées en morceaux de 1 cm

2 carottes, coupées sur la longueur

2 paquets d’épinards ou des feuilles de manioc

Sel

Pélagié et Agnes préparent les légumes nécessaires pour la recette de pondu du Congo. Photo : Radio-Canada

Pélagié et Agnes rincent les légumes. Elles épluchent l’ail et coupent l’oignon, le poivron vert et les aubergines. Agnes coupe le filet de saumon en six morceaux, qu’elle dépose dans un bol.

Préparation de la marinade

Pélagié broie les gousses d’ail au mélangeur. Elle ajoute également quelques morceaux de poivron vert, d’oignon rouge et un peu d’eau au jus d’ail et mélange de nouveau.

Le poisson

Pélagié dépose la moitié de la préparation de la marinade sur les morceaux de poisson. Elle presse le jus d’un citron frais et ajoute une pincée de sel. Elle mélange délicatement la marinade et le poisson à la cuillère de bois et laisse mariner 15 minutes environ.

Réserver la moitié du jus d’ail pour le ragoût de légumes.

Une fois les 15 minutes écoulées, Pélagié dépose les morceaux de saumon dans une passoire. Elle les saupoudre de farine.

À la poêle, faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen et faire griller les morceaux de poisson. Pelagié cuit ses morceaux de poisson jusqu’à ce qu’elle constate un changement de couleur. Déposer le poisson cuit dans une assiette et réserver.

Le saumon servi avec le pondu du Congo. Photo : Radio-Canada

Le ragoût de légumes

Dans une poêle, Pélagié dépose un peu d’huile et ajoute les oignons, les poivrons, les aubergines et les carottes. Elle incorpore le reste de la marinade à l’ail au mélange de légumes et mêle le tout pour enrober les légumes.

Lorsque les légumes sont tendres, ajouter les épinards. Cuire jusqu’à ce que la moitié des légumes aient l’apparence d’une bouillie. Servir dans un plat de service.

Pendant la cuisson des épinards, faire tremper les rondelles d’oignon blanc dans de l’eau chaude, 5 minutes. Saler. Une fois les oignons attendris, les égoutter et les répartir ici et là sur l’assiette de poisson.

Le fufu

Le fufu Photo : Radio-Canada

Le fufu est une pâte obtenue du mélange de la farine et de l'eau bouillante. C’est un aliment de base pour de nombreuses populations d’Afrique. Selon les goûts de celui qui le mange, le fufu peut être solide ou mou.

Au Congo, le fufu est souvent servi pour accompagner des plats de viande, de poisson ou de légumes cuits. Il en existe quelques variétés : l'une est réalisée à partir de farine de manioc bouillie et pilée et l'autre est obtenue avec de la farine de maïs.

Agnes a fait le fufu de maïs jaune pour nous. Toutefois, chez elle, elle le fait avec de la farine de maïs blanc. Les proportions sont à vue de nez.

LES INGRÉDIENTS :

Eau

Farine de maïs blanc ou jaune ou farine de manioc

Faire bouillir l'eau dans une casserole. Éteindre le feu.

Verser rapidement de la farine de maïs dans l'eau en remuant à l'aide d'une spatule, en essayant de ne pas faire de grumeaux, jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée.

Remuer très vigoureusement avec une spatule en bois en raclant les bords de la casserole et écraser tous les grumeaux. Agnes prend une louche en plastique huilée pour former une boule assez compacte et élastique.

Le fufu est mangé de façon quotidienne pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner.

Agnes et Pélagié m’ont assuré que si on ne réussit pas du premier coup, il ne faut que deux ou trois fois pour bien réussir.