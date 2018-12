Environnement et Changement climatique Canada explique que cette décision a été prise après que l’entreprise eut informé Ottawa le 28 juillet dernier de son intention de construire une nouvelle installation d’élevage de saumon transgénique et de culture d’oeufs de poisson à Rollo Bay, à l’Île-du-Prince-Édouard.

AquaBounty cultive déjà des oeufs de saumon génétiquement modifiés dans des réservoirs à l'Île-du-Prince-Édouard.

AquaBounty Technologies désire maintenant produire 250 tonnes métriques de saumon AquAdvantage, qui sera destiné à la vente commerciale au Canada ainsi qu’à l’exportation.

Entreprise basée au Massachusetts, AquaBounty Technologies produit le premier saumon génétiquement modifié au monde pour la consommation humaine. Les saumons sont modifiés pour croître plus rapidement et grandissent deux fois plus vite que ceux des élevages conventionnels de saumon atlantique.

Ce saumon a été approuvé pour la consommation humaine par Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments en mai 2016.

En mai 2017, Environnement Canada avait indiqué qu’un nouveau projet d’AquaBounty n’aurait pas besoin d’être soumis à une évaluation environnementale additionnelle, mais le ministère fédéral a changé d’avis deux mois plus tard.

Pour son évaluation, le ministère dit qu’il se fiera aux dernières connaissances pour déterminer si ce poisson représente un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement.

Un bassin vide pouvant accueillir les saumons. Photo : Radio-Canada

Selon Environnement et Changement climatique Canada, AquaBounty a proposé de participer à un processus d’examen de l’engagement du public dans le cadre de cette évaluation environnementale.

Neuf groupes ou individus ont présenté leurs commentaires, incluant le Réseau canadien d’action sur les biotechnologies.

L’annonce de la tenue d’une évaluation de risques est un soulagement pour la coordonnatrice de cette coalition, Lucy Sharratt.

Nous avons besoin de toute l’expertise scientifique existante pour bien évaluer la question du saumon transgénique , dit-elle. Est-il un risque pour le saumon atlantique sauvage?

Des oeufs de saumon génétiquement modifiés Photo : AquaBounty

Ces commentaires du public feront partie du rapport final d’Environnement et Changement climatique Canada, qui sera dévoilé en même temps que la décision du ministère le 24 mars 2019.

Le projet de développement à Rollo Bay a reçu l’approbation du gouvernement provincial de l’Île-du-Prince-Édouard, qui prête 2 millions de dollars à l’entreprise pour construire ses installations. Certaines mesures spécifiques sur ce site pourraient être imposées à l’entreprise si son projet est approuvé, précise Environnement et Changement climatique Canada.

AquaBounty n’a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada/CBC.