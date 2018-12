Un texte d'Aminata Yade

L'auteur des faits serait entré dans une première banque le 7 avril dernier, près des rues Yonge et Wellesley à Toronto.

Il était à peu près 10 h du matin, quand un homme est entré avec une casquette de baseball sur la tête, des lunettes de soleil noires et une écharpe autour du cou.

Un homme noir au teint clair, entre dans une banque avec une casquette de Baseball. Il est suspecté de l'avoir dévalisé dans la matinée du 7 avril. Photo : avec l'autorisation de la police de Toronto

Selon l'inspectrice Lauren Pogue, l'individu s'est approché du comptoir resérvé au service à la clientèle et a sorti un pistolet de son sac à dos bleu, avant de demander l'argent de la banque.

Le suspect a ensuite reproduit le même stratagème dans quatre autres institutions financières.

L'homme agit seul et toujours le matin

Même si la police ne détient que peu d'informations à son sujet, elle écarte l'idée que l'homme ait un complice.

Le 12 avril à 10 h 40, le suspect aurait dévalisé une banque de King Avenue West à Newcastle, en Ontario.

Quelques jours plus tard, le 16 mai, vers 10 h 30, c'est une banque au coin des rues Bloor et de l'avenue Spadina qu'il a visé.

Aux moments des faits, il avait une barbe noire et une moustache.

Il portait un blouson large aux manches bleu foncé avec des bandes jaunes sur le torse.

Il avait un autre sac à dos mais cette fois, de couleur rouge.

L'homme sur la photo est recherché pour multiples braquages de banque. Photo : avec l'autorisation de la police de Toronto

Le 18 mai, vers 9 h 30, et toujours selon la police, le suspect a cambriolé une banque dans les quartiers d'Oxford Street East et de Richmond Street à London, en Ontario.

La police pense que que le suspect s'est enfui dans une Mercedes CLA 250 blanche 2014/2016 blanche à deux portes. Le véhicule a été retrouvé quelques temps plus tard, non loin du lieu braqué.

Une Mercedes blanche CLA 2014/2016 retrouvée par la police de Toronto. Elle pourrait appartenir à un braqueur de banque présumé. Photo : avec l'autorisation de la police de Toronto

Il portait cette fois une casquette des Yankees de New York, ses mêmes lunettes de soleil et une veste à fermeture éclair bleu marine avec des rayures blanches au col, aux manches et à la ceinture.

Le 26 mai, vers 15 h 15, le suspect a dévalisé une banque dans le secteur de Kingston Road et de Victoria Park Avenue à Toronto.

Le suspect est un homme au teint bazané âgé entre 25 et 35 ans qui mesurerait au moins 183 cm (6') selon la police.

Peu de détails

Nous ne savons pas où l'homme se trouve présentement Lauren Pogue - Police de Toronto

Lauren Pogue est l'inspectrice en charge de l'enquête concernant les multiples braquages de banques qui ont eu lieu à Toronto, Newscatle et London. Photo : avec l'autorisation de la police de Toronto

La police ne sait pas non plus d'où il vient.

Même si aux moments des vols, la police avait fait référence à une arme à feu, aucune arme ne peut être clairement aperçue sur les caméras de suveillance.

Mme Pogue demande au public de signaler le moindre renseignement au 416-808-7350 ou de contacter Échec au crime, pour un témoignage anonyme, au 416-222-8477.