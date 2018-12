Avec les informations de Piel Côté

Les coupes de bois aux alentours du club de ski de fond Skinoramik, qui existe depuis 42 ans, ont débuté il y a un mois. Une déception pour le maire de Ste-Germaine-Boulé, Jaclin Bégin.

À Ste-Germaine-Boulé, nous n'avons pas de lacs ni de rivières, la forêt Skinoramik, c'est notre terrain de jeu, c'est là que nous pouvons développer nos activités autant hivernales qu'estivales , explique-t-il, ajoutant qu'il s'agit d'un lieu très prisé actuellement par toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les dernières coupes dataient de huit ans. Nicolas Pouliot, chef d'unité au MFFP

Depuis l'été 2017, une entente d'harmonisation a été signée. La planification forestière avait alors débuté en 2015. Chacun des 250 hectares qui seront coupés d'ici mars a donc été prévu, admet le président de Skinoramik, Bernard Jobin.

C'est sûr qu'on aurait aimé mieux qu'il n'y ait pas de coupes de bois du tout, mais nous avons accepté la proposition que le ministère avait faite , concède-t-il.

Cette coupe de 250 hectares représente l'équivalent de 1000 camions. Le MFFP indique néanmoins qu'il s'agit d'une petite récolte, sachant qu'il se récolte 35 000 hectares par an en Abitibi-Témiscamingue. Elle est toutefois importante pour les gens du secteur , reconnaît d'emblée le chef de l'unité de gestion de Rouyn-Noranda et du lac Abitibi au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Nicolas Pouliot.

Des négociations difficiles

Bernard Jobin reconnaît aussi que les négociations avec le ministère des Forêts sont difficiles.

On ne pouvait pas dire qu'il n'y en aurait pas de coupes dans notre secteur, ça, ce n'était pas dans notre pouvoir , dit-il.

Nicolas Pouliot fait remarquer que légalement, les sentiers de ski de fond doivent avoir une bordure d'arbres latérale de 30 mètres.

Ce qu'on a fait va vraiment au-delà de la protection de ces sentiers. Nous avons adapté la coupe, on a tenu compte de leurs projets et de ce qu'ils veulent protéger alors oui, il y a eu beaucoup d'efforts et de discussions , précise-t-il.

Nicolas Pouliot, chef de l'unité de gestion de Rouyn-Noranda et du lac Abitibi au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Le maire de Ste-Germaine-Boulé, Jaclin Bégin, souhaite que le ministère soit vigilant et que les récoltes ne dépassent pas l'entente d'harmonisation.

Ce qui est certain est qu'il n'y aura pas d'autres coupes au cours des prochaines années.

Avant les coupes dans un secteur donné, le ministère effectue des consultations publiques.

Les prochaines consultations du ministère se feront en février prochain pour les récoltes de 2022 et le secteur de Ste-Germaine-Boulé n'est pas au programme. Cela signifie au minimum qu'il n'y aura pas d'autres coupes avant 2023 et ce scénario s'appliquerait dans le cas où les gens de Ste-Germaine-Boulé seraient consultés à l'hiver 2020.