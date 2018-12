En négociation depuis 1997, l’accord définitif accordera à la Nation Nishnawbe Aski la gouvernance du système d’éducation sur son territoire.

L’entente de principe ouvre la voie à la poursuite de négociations sur le contrôle et le pouvoir législatif des Premières Nations en matière d'éducation, de la maternelle à la 12e année, dans leurs communautés , indique le communiqué de presse des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada.

Selon le communiqué, le nouveau système d’éducation mettra l’accent sur la promotion et des cultures et des langues ojibwé, cri et oji-cri.

La Nation Nishnawbe Aski regroupe 49 Premières Nations du Nord de l’Ontario et compte 10 000 élèves de la maternelle à la 12e année.

Une entente similaire, signée par les Premières Nations Anishinabek en août 2017, a mené à la création du système scolaire Kinoomaadziwin Education Body.