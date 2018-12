Un rapport sur la question a été examiné par le conseil le 10 octobre 2018. Ses conclusions seront communiquées aux membres de la communauté mercredi lors d'une session publique du comité exécutif.

Le rapport aborde notamment les problèmes de santé et de sécurité publiques, le manque de réglementation, les permis potentiels pour les travailleurs et l'impact négatif global des salons sur les entreprises et les quartiers environnants.

Le conseil envisage deux options. D'une part, une application renforcée des règlements de zonage pour les fournisseurs de services pour adultes. L'autre option vise à améliorer la sécurité des travailleuses du sexe et de leurs clients grâce à un système de permis.

Les deux options incluent une suggestion de modification des règlements locaux afin de remplacer l'appellation « salons de massages » par « salons de massages corporels » afin d'éviter toute confusion avec les services de massages thérapeutiques fournis par des massothérapeutes agréés.

Si le conseil municipal adopte les recommendations dans le rapport, les membres de la communauté pourront examiner eux-aussi les deux options. Le conseil rendra sa décision d'ici l'été 2019.

L’exemple de Saskatoon

Un débat sur la question des salons de massages a eu lieu à Saskatoon il y a quelques années. La Ville a mis en place en 2012 un système de permis pour, entre autres, les salons érotiques.

La brigade des mœurs de la police de Saskatoon et la Ville doit savoir à tout moment qui travaille dans ce genre de salon. Le règlement municipal exige que les employeurs tiennent à jour des listes de travailleurs, pour faciliter les inspections.

La police maintient que son travail est d’assurer uniquement la sécurité et non pas empêcher ce genre d'activités. Selon des propriétaires de salons, la réglementation sécurise à la fois les travailleuses et les clients.