Dès 6 h, il sera possible de faire un don aux équipes qui seront aux quatre coins de la Ville de Gatineau, et sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Il y aura également une émission spéciale de notre quotidienne matinale Les matins d'ici. Soyez à l'écoute dès 5 h 30 pour ne rien manquer de la 18e Guignolée des médias.

L'animateur Philippe Marcoux participe à la grande collecte extérieure qui a lieu le jeudi 6 décembre aux quatre coins de la ville de Gatineau et sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Photo : Radio-Canada/Christian Milette

Où nous trouver : Boulevard Saint-Raymond et boulevard des Trembles

Rue de l'Atmosphère et boulevard du Plateau

Boulevard Saint-Joseph et rue Freeman

Rue Sparks, à Ottawa

Des bénévoles des organismes vont occuper 26 intersections de la région pour recueillir vos dons.

Des tirelires de la guignolée des médias sont disponibles dans les autobus de la STO jeudi Photo : Radio-Canada

La Société de transport de l'Outaouais recueillera encore une fois des dons à bord des autobus. Et le service de transport Transcollines se joint à la Guignolée de médias pour la première fois cette année.

Il est également possible de faire un don via le site Internet de La guignolée des médias ou par message texte en envoyant « NOEL » au 20222.

En Outaouais, ce sont plus de 29 000 personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. L'an dernier, un peu plus de 142 000 $ ont été amassés grâce à la générosité du public.

Le coordonnateur de la Soupe populaire de Hull, Michel Kasongo, participe à l'événement. Photo : Radio-Canada/Christian Milette

L'argent et toutes les denrées non périssables ont été distribués à neuf organismes communautaires de l'Outaouais qui offrent des services d'aide alimentaire.

Difficultés à prévoir

Selon La grande guignolée des médias, un comptoir alimentaire sur deux aura de la difficulté à s'acquitter de ses tâches au cours de la prochaine année. Dans un communiqué publié mercredi, la veille du grand événement, l'organisation a rappelé que la situation a été particulièrement critique en 2017.

Plus de 45 %des comptoirs alimentaires ont dû donner moins de denrées et 14 % ont fait appel à d'autres organismes pour les aider. Près de 4 % d'entre eux ont dû fermer plus tôt ou ne pas ouvrir pendant certains jours.

Ces difficultés s'expliquent par le fait que les Québécois donnent de plus en plus d'argent et moins de denrées alimentaires.