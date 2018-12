Un texte de Floriane Bonneville

C'est en fait pour préserver ces portraits que des résidents du quartier historique Olde Sandwich ont pris l'initiative de retirer la murale du mur extérieur de l'épicerie Westside Foods.

Le magasin situé sur la rue Sandwich vient d'être vendu et le groupe craignait que les nouveaux propriétaires veuillent s'en débarrasser , selon Ray Mensour, porte-parole du service des loisirs et des parcs de Windsor.

M. Mensour explique qu'une dame a appelé la Ville mercredi matin pour signaler qu'elle et ses acolytes avaient dérobé les murales, mais qu'ils les rendraient à la Ville.

L'identité de ces personnes est protégée par la Ville.

Les tableaux, qui appartiennent à la Ville de Windsor, sont maintenant entreposés à Science City dans l'ancienne école secondaire de Forster.

Coïncidence : la Ville avait aussi décidé de retirer la murale de cet endroit la semaine dernière , souligne M. Mensour, avant de s'aperçevoir qu'elle n'y était plus.

Selon lui, il n'était pas clair que le nouveau propriétaire de l'endroit accepterait de garder les tableaux, et a donc aussi eu l'idée de les protéger.

M. Mensour dit que l'on devra attendre les instructions du conseil municipal en janvier ou février 2019 avant de savoir où seront placés les tableaux dans le futur.

Le porte-parole des parcs et loisirs souligne également qu'on planifie de demander aux résidents du quartier à quel endroit ils préféreraient voir cette murale être érigée.

Une autre murale en hommage à la communauté afro-canadienne, située aux coins de la rue Wyandotte et de l'avenue McDougall. De gauche à droite, les portraits de Mary Ann Shadd, du prêtre C.L. Morton, de Justin Jackson, du révérend J.T. Wagner, de Walter Perry et d'Alton C. Parker. Photo : Black History Month Windsor-Essex / Facebook

L'impact sur la communauté d'Olde Sandwich

Au début, je trouvais scandaleux qu'on ait retiré la murale, je pensais qu'on les avait volées , dit Terry Kennedy, un résident du quartier.

L'homme est inquiet de ce que fera la Ville avec ces tableaux, qui font partie du patrimoine du quartier.

Notre héritage est notre richesse [...] s'ils nous l'enlèvent, on perd beaucoup. Terry Kennedy, citoyen d'Olde Sandwich Towne et activiste pour la préservation de l'héritage culturel

L'ancien conseiller municipal Ron Jones précise que les portraits de ces leaders comptent beaucoup pour la communauté noire de Windsor.

Parmi les personnalités représentées, on retrouve l'athlète Fred Thomas, Alton Parker, le premier détective noir de la ville et la militante du chemin de fer clandestin et propriétaire de journal Mary Shadd.