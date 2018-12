Un gros transformateur électrique a flanché, jeudi dernier.

Jeudi matin, il y avait une panne d'électricité dans la région de Caraquet, explique Kevin Arseneau, responsable des installations scolaires au District scolaire francophone nord-est. On n'est pas au courant de ce qui s'est vraiment passé, mais il y a eu une déficience avec le transformateur. On a commencé à remarquer de la boucane et il y a eu un bruit aussi. Un concierge de l'école a vu de la boucane qui sortait du transformateur. Ce transformateur devait être remplacé, il n'était pas réparable.

Kevin Arseneau, responsable des installations scolaires au District scolaire francophone nord-est Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Le nouveau transformateur électrique doit être installé jeudi matin.

Des travaux sont en cours, à la Polyvalente Louis-Mailloux, à Caraquet, pour remplacer le transformateur électrique. Photo : Radio-Canada/René Landry

ll faut passer les fils, précise Kevin Arseneau. On devrait pouvoir commencer à chauffer l'école jeudi soir pour que les élèves puissent entrer à l'école vendredi matin.

Selon lui, le nouveau transformateur coûtera environ 75 000 $.

Le District scolaire francophone nord-est n'est pas préoccupé outre mesure pour ce qui est d'un retard dans le programme scolaire.