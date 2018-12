Il vise principalement les 16-35 ans de la MRC de la Vallée-de-l'Or.

Il a été mis sur pied par les centres de formation générale des adultes de la Commission Scolaire de l'Or-et-des-Bois et le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Abitibi-Est.

C'est de cibler les personnes qui en auraient besoin, dont ça pourrait améliorer les conditions de vie ou au travail. Être capable de bien lire, de pouvoir accompagner leur enfant, lire des instructions d'un employeur, remplir un bon de commande. Si tu remets la monnaie et tu as de la misère à faire du calcul mental rapide. Ça va leur permettre de pouvoir intégrer le travail plus facilement et être plus à l'aise , donne en exemple Sandra Maheux, enseignante au Centre l'Horizon et formatrice au Carrefour de la vie.

Le projet est financé par la ministère de l'Éducation.