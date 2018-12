Lors de l’année électorale et juste avant sa défaite retentissante aux urnes, le gouvernement libéral a utilisé les fonds publics dans le but de faire de la publicité à un taux plus élevé que la normale.

Les dépenses en publicité ont excédé 62 millions de dollars en 2017-2018. De plus, le tiers de ce montant, selon la vérificatrice Bonnie Lysyk, a été dépensé avec « pour but premier de transmettre une image favorable du parti au pouvoir ».

« Essentiellement, à moins que le gouvernement utilise le nom ou l’image d’un député ou le logo d’un parti politique dans sa publicité, la vérificatrice générale ne peut pas conclure que la publicité est partisane en vertu de la loi. » - Bonnie Lysyk dans son rapport annuel

Mme Lysyk souligne dans son rapport que son bureau n’a pas pu examiner les publicités dans les médias sociaux et avec les moteurs de recherche en ligne, qui s’élevaient pourtant à plus de 7 millions de dollars l’an dernier. C’est 60 % de plus que l’année précédente.

La vérificatrice demande au gouvernement de combler cette lacune et de lui accorder le mandat d’examiner toutes les publicités, y compris celles publiées sur le web.

C’est d’ailleurs en publicité numérique qu’a été dépensé le plus important montant, dépassant le budget pour les publicités télévisées.

Mme Lysyk écrit aussi que six des huit campagnes publicitaires les plus coûteuses dans la dernière année n’auraient pas été approuvées avant les modifications apportées à la loi par le gouvernement libéral en 2015.