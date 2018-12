La Politique 711, Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire, établit les exigences minimales relativement à la création d’un environnement qui favorise l’alimentation saine dans les écoles publiques.

Dans le cadre des nouvelles normes, le lait aromatisé et les jus de fruits purs à 100 % peuvent être vendus dans les écoles.

Le premier ministre Blaine Higgs avait promis durant la récente campagne électorale de permettre le lait au chocolat à l’école. Il disait à ce moment que cela pourrait constituer pour des élèves leur seule occasion de boire du lait.

Lors d’une révision précédente de la politique, en juin dernier, le gouvernement libéral de Brian Gallant avait interdit le lait aromatisé et tous les jus de fruits à cause de leur teneur en sucre.

Décentraliser les décisions

C’est le choix des districts, des directions d'école , explique le ministre de l'Éducation Dominic Cardy. Chaque district et chaque école pourra donc prendre la décision de maintenir l'interdiction de vente de lait au chocolat et de jus de fruits ou d'y inclure des exceptions.

Dominic Cardy donne l'exemple du temps des Fêtes : si des enseignants souhaitent apporter un gâteau et du lait au chocolat en classe pour célébrer, la porte n'est plus fermée. Mais c'est avec la direction de l'école qu'ils devront négocier, et non avec le gouvernement.

L'objectif est d'ailleurs de décentraliser le pouvoir , explique le ministre de l'Éducation.