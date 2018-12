Le gouvernement évalue que le programme « Waterflood Development » permettra un retour de 245 millions de dollars en redevances au cours de la prochaine décennie, tout en augmentant la compétitivité de l’industrie.

Le programme financera la conversion de puits pour l’injection d’eau ou le forage de nouveaux puits. Les puits d’injection d’eau sont utilisés dans l’industrie pétrolière pour améliorer l’efficacité de l’extraction de pétrole. L’eau injectée dans un réservoir pétrolier augmente la pression dans ce dernier et, comme un piston, pousse les hydrocarbures vers le puits de pétrole.

« Confrontée aux changements rapides du marché global, la Saskatchewan adresse la compétitivité en soutenant le secteur économique le plus important de la province avec des politiques efficaces qui stimulent des investissements à long terme », explique la ministre provinciale de l’Énergie et des Ressources, Bronwyn Eyre.

« Étant donné les défis auxquels fait face l’industrie pétrolière de l’Ouest canadien, des initiatives comme celle-ci vont permettre de soutenir le secteur au cours des prochaines années », se réjouit le président de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, Tristan Goodman.

Les autorités gouvernementales expliquent que ces défis comprennent le manque d’accès aux pipelines et aux marchés mondiaux, les taxes sur le carbone et les exigences fédérales en matière d’évaluation d’impact des projets, tel que le projet de loi C-69.

Selon le gouvernement, l’industrie pétrolière et gazière contribue à la hauteur de 15 % du produit intérieur brut (PIB) et soutient approximativement 15 000 emplois directs et indirects dans la province.