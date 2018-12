L'inquiétude des autorités françaises était palpable face à la perspective d'une nouvelle journée de violences au cœur de la capitale, encore sous le choc des scènes de guérilla urbaine - barricades, voitures brûlées, magasins pillés - vécues samedi dernier. Ces images, qui ont fait le tour du monde, ont porté un coup à l'économie et au tourisme.

Quatre personnes sont mortes et des centaines ont été blessées en marge des manifestations contre la politique sociale et fiscale du gouvernement, lancées le 17 novembre. Et la colère s'étend désormais aux lycéens, agriculteurs et étudiants.

Une voiture incendiée près des Champs-Élysées pendant la troisième manifestation des gilets jaunes à Paris. Photo : The Associated Press/Kamil Zihnioglu

« Le moment que nous vivons n'est plus à l'opposition politique, mais à la République », a solennellement lancé le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, rapportant les propos du président français lors du Conseil des ministres.

« Le président de la République a demandé aux forces politiques, aux forces syndicales, au patronat, de lancer un appel clair et explicite au calme et au respect du cadre républicain », a insisté M. Griveaux. Pour le porte-parole, cet appel s'adresse à « ceux qui font preuve de cynisme, d'opportunisme [...] Inutile de les nommer. Ils se reconnaîtront ».

Trop peu trop tard

L'annonce mardi par le premier ministre Édouard Philippe d'une série de concessions sur la taxe carbone ou les tarifs de l'énergie n'a pas semblé convaincre la majorité des manifestants, qui multiplient blocages et rassemblements parfois violents depuis trois semaines dans tout le pays.

Le président français Emmanuel Macron en compagnie du premier ministre Édouard Philippe, lors d'une cérémonie à Paris, en mars dernier. Photo : Reuters/Christian Hartmann

Seuls deux dépôts pétroliers ont été débloqués, tandis que la plupart des gilets jaunes balayaient du revers de la main des « mesurettes » du gouvernement et promettaient de poursuivre leur mouvement. « Les Français ne veulent pas des miettes, ils veulent la baguette au complet », a déclaré à l'AFP Benjamin Cauchy, l'une des figures du mouvement.

Pour l'expert en relations sociales Raymond Soubie, les concessions du gouvernement arrivent « trop tard ».

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé mardi soir aux « gilets jaunes raisonnables » de renoncer à un nouveau rassemblement parisien samedi. En vain pour l'instant : les appels à se mobiliser une nouvelle fois dans toute la France sont pour l'heure maintenus.

Un homme agite le drapeau français devant l'Arc de triomphe à Paris. En France, en dehors de la capitale, 360 rassemblements et 157 blocages étaient comptabilisés samedi 1er décembre 2018. Photo : Reuters/Stephane Mahe

L'un des « gilets jaunes » les plus connus, Éric Drouet, a ainsi appelé à « retourner à Paris » samedi, « près des lieux de pouvoir, les Champs-Élysées, l'Arc de triomphe, Concorde ».

La contestation a gagné les lycéens, mobilisés depuis trois jours pour protester contre la réforme du baccalauréat et la loi adoptée l'an dernier pour organiser l'entrée à l'université.

Au lendemain de heurts parfois violents, plusieurs dizaines de lycées restaient perturbés ou bloqués mercredi et des syndicats lycéens appelaient à une mobilisation générale à partir de jeudi. Certains étudiants commençaient à rejoindre le mouvement.

Les agriculteurs ont, quant à eux, annoncé qu'ils manifesteraient la semaine prochaine, contre un « agri-bashing » aux contours encore flous.

Le pouvoir politique tente d'éteindre l'incendie

Sur ce fond de fronde généralisée, le premier ministre a pris la parole dans l'après-midi devant les députés pour défendre son plan de sortie de crise. Un débat parlementaire devait suivre, assorti d'un vote qui n'engage pas la responsabilité du gouvernement.

De nombreux ministres ont été mobilisés sur le front médiatique pour tenter d'apaiser la grogne.

Le président Emmanuel Macron s'est rendu dans le quartier de la place de l'Étoile pour constater les dégâts et pour rencontrer les forces de l'ordre et les pompiers. Photo : Reuters/POOL New

Benjamin Griveaux a ainsi entrouvert la porte à un possible rétablissement de l'Impôt sur la fortune (ISF), réclamé par de nombreux manifestants au nom de la justice fiscale, mais seulement après une évaluation par le Parlement, à partir de « l'automne 2019 ».

Pour les analystes, ces annonces marquent un premier recul pour Emmanuel Macron qui, depuis le début de son mandat en mai 2017, s'était fait fort de ne pas céder à la rue. Signe de la tension dans le pays, le président Macron a été hué et insulté lors d'une visite surprise mardi soir à la préfecture du Puy-en-Velay (centre-est), qui avait été incendiée samedi.

Le président, critiqué pour sa politique économique jugée trop favorable aux plus aisés, est affaibli : sa cote de confiance a plongé de six points pour s’établir à 23 %, un nouveau creux, selon un sondage.

De Washington, le président américain Donald Trump a ironisé sur les concessions faites par son homologue français sur les taxes sur les carburants, estimant qu'elles démontraient que l'Accord de Paris sur le climat était voué à l'échec.

Une attaque frontale qui intervient au moment où près de 200 pays sont réunis depuis dimanche à Katowice, en Pologne, pour la 24e conférence mondiale sur le climat.