Gilbert Guérin est l’un des signataires d’une lettre ouverte qui dénoncent l’inaction du maire Gauthier, à qui il demande de faire un examen de conscience.

Il lui reproche spécifiquement de ne pas avoir appliqué le plan de mesures d’urgence adopté en 2014 par la municipalité.

Le maire avait en mains un outil et il n’a pas mobilisé son personnel! Gilbert Guérin au micro de Facteur matinal

Pour écouter l’entrevue de Gilbert Guérin à Facteur matinal, cliquez ici.

La neige et le verglas de la semaine dernière ont déclenché d’importantes pannes de courant en Mauricie, plus particulièrement dans les secteurs de Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Élie-de-Caxton.

Certains Caxtoniens ont été privés d’électricité pendant plusieurs jours, jusqu’à samedi dans certains secteurs isolés.

La municipalité de Saint-Élie-de-Caxton n’aurait eu aucune communication avec ses citoyens pendant la panne. Aucune information n’était par ailleurs disponible sur son site web.

Le maire était chez lui et les citoyens ont été laissés pour compte , déplore Gilles Guertin.

Des centaines de citoyens se déplacent à la réunion du conseil

Une centaine de citoyens de Saint-Élie-de-Caxton ont assisté à la plus récente séance du conseil municipal, lundi soir.

Gilles Guérin, qui était du nombre, rapporte que les gens faisaient la file pour raconter au micro comment ils ont vécu la panne de la semaine dernière.

Il s’indigne que la seule mention de la panne par le maire ait eu lieu en début de séance, alors que Robert Gauthier a remercié ses citoyens de s’être entraidés.

Gilles Guérin ne veut pas étendre son blâme aux autres membres du conseil municipal. Il soutient qu’ils baignent dans « un climat toxique » qui s’est installé depuis l’élection du maire Robert Gauthier, il y a un peu plus d’un an.