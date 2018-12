Un texte de Jérôme Labbé

Depuis 2006, les arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce profitent chaque été du travail de « brigades de la propreté ». Leurs tâches consistent surtout à ramasser les déchets sur le domaine public, à balayer les trottoirs, à nettoyer le mobilier urbain, à enlever les mauvaises herbes et à vider les cendriers de la Ville.

Ces brigades sont actuellement sous la supervision des Services d'entretien Alphabet, qui ont obtenu l'an dernier un autre contrat, de nature similaire : celui d'étendre le concept à cinq arrondissements situés en périphérie du centre-ville (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie, Verdun, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Ahuntsic-Cartierville) dans le cadre d'un projet pilote de sept mois.

Une semaine plus tard, l'opposition officielle répliquait, accusant l'administration Plante de mener ce projet pilote uniquement dans des arrondissements sous le contrôle de Projet Montréal, le parti de la mairesse. Ses élus évoquaient un choix « étrange », suggérant que celui-ci avait été motivé par des considérations « partisanes ».

Leurs critiques ont manifestement été entendues. Mercredi matin, le comité exécutif de la Ville de Montréal, lors de son avant-dernière réunion avant Noël, a accordé à Hollywood Nettoyage Spécialisé un contrat d'environ 840 000 $ pour mener un second projet pilote qui touchera cette fois tous les arrondissements de la ville. Le projet commencera dans six mois et durera deux ans.

La Ville a pris cette décision en raison du succès du projet pilote de l'an dernier, dont le bilan « très positif » a été joint au sommaire décisionnel de mercredi.

Le document, daté du 15 novembre dernier, recommande de reconduire et d'élargir la portée des « brigades de propreté alternées » – une expression employée afin de les différencier des brigades « classiques » qui sont déjà actives au centre-ville depuis une dizaine d'années.

Rendez-vous en juin

Ces escouades, formées d'étudiants, seront de retour sur le terrain du 1er juin au 31 octobre 2019 et aux mêmes dates en 2020. Elles se rendront sur les artères identifiées « à raison de 1 à 3 interventions de 3 heures par semaine ».

Les arrondissements pourront eux-mêmes choisir les artères qui seront nettoyées en fonction de critères bien précis comme l'achalandage, la présence de commerces, la fréquentation touristique, l'état de malpropreté chronique des lieux, etc.

Ces tronçons seront identifiés dans les deux premiers mois de 2019, à la suite de quoi Hollywood Nettoyage Spécialisé procèdera à l'embauche du personnel.

La Ville s'occupera elle-même donner la formation aux candidats retenus. Elle encouragera par ailleurs son fournisseur à recruter des « personnes en réinsertion socioprofessionnelle ».