Le premier objectif de l'équipe de direction est d'être opérationnel le plus rapidement possible. On veut s'assurer que les activités que les gens aiment et qu'ils attendent reprennent rapidement , explique le coordonnateur marketing chez Carbure Aventure, Simon Drouin.

C'est le cas notamment pour la glissade sur tube qui doit reprendre prochainement.

Ensuite, Carbure Aventure se donne comme défi de proposer une nouvelle offre plus spécialisée à son image.

On veut créer un endroit incomparable pour les familles, en alliant la simplicité, le plaisir, la sécurité et en stimulant l'imagination des enfants dans un contexte éducationnel. Simon Drouin, coordonnateur marketing chez Carbure Aventure

Depuis cinq saisons, Carbure Aventure organise des camps d'aventure auprès des jeunes au parc du mont Bellevue. On est des passionnés de plein-air sur notre CA et on veut dynamiser différents plateaux sur le territoire , ajoute M. Drouin, travailleur social de formation.

Auparavant, Carbure Aventure opérait sous le nom de Coop Aventure Bellevue. Coopérative depuis 2012, la transition vers un OBNL s'est faite récemment.