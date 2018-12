L’industrie pétrolière est une importante source d’emplois dans la municipalité de 7000 habitants. Depuis le jugement de la Cour d’appel qui met un terme à la construction du pipeline Trans Mountain, elle a connu une vague de licenciements.

Les pertes d’emplois s’étendent désormais bien au-delà de l’industrie pétrolière. Camionneurs et poseurs de parquets, entre autres, ont manifesté leur frustration contre le manque de considération de leurs élus et disent se sentir abandonnés.



Le maire de Drayton Valley, Brian Doerksen, dit qu'il comprend la récente décision du gouvernement de Rachel Notley de restreindre la production de pétrole, mais que les petites villes en souffriront. « Nous sommes plus respectueux de l'environnement que quiconque. Si ce n'est pas nous qui produisons le pétrole, d'autres pays répondront à la demande avec beaucoup moins de conscience environnementale », a-t-il ajouté.