Déposé par le ministre délégué à la Santé et ancien directeur du service de neurologie de l’hôpital Sainte-Justine, Lionel Carmant, le projet de loi concrétise une promesse électorale de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui défend cette position depuis longtemps.

Le gouvernement Legault justifie son approche en faisant valoir que la communauté scientifique déconseille de consommer du cannabis avant l’âge de 25 ans, afin de diminuer les risques de psychose. Même si le cannabis est maintenant légal, en consommer n’est pas banal pour autant, soutient-il.

On a été très clair, on a eu un mandat clair, moi je veux envoyer un message très clair aux jeunes : ce n’est pas une bonne idée de consommer du cannabis. Ça peut amener des problèmes de santé mentale graves, comme la schizophrénie. François Legault, premier ministre du Québec

Le projet de loi de la CAQ durcit aussi l’approche préconisée par le gouvernement Couillard en interdisant la consommation de cannabis dans tous les lieux publics. Cela inclut les voies publiques et tous les lieux extérieurs qui accueillent le public, comme les parcs, les terrains de jeu et de sport et les terrains des camps de jour.

Le projet de loi interdit aussi :

la possession de cannabis sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments des établissements d’enseignement collégial ou universitaire, à l'exception des résidences universitaires;

à la Société québécoise du cannabis (SQDC) d’exploiter un établissement à moins de 250 mètres des établissements d’enseignement collégial ou universitaire.

Une ligne dure mal accueillie à Ottawa

Interpellé à son arrivée au caucus libéral en matinée, le premier ministre canadien n'a pas caché qu'il aurait préféré que l'âge légal pour acheter et posséder du cannabis reste fixé à 18 ans, comme l'a préconisé son gouvernement.

Tout en reconnaissant que Québec est libre d’agir à sa guise sur cet aspect, Justin Trudeau dit douter, comme il l'a déjà évoqué, que ce soit la meilleure façon de « protéger les jeunes » et de sortir le crime organisé de ce marché.

Un jeune de 18 ans, cette semaine, pourrait aller acheter du cannabis de façon légale, mais dans quelques mois, peut-être il devra aller l’acheter chez les Hells. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les mêmes arguments ont été évoqués mardi par le chef péquiste intérimaire, Pascal Bérubé, et la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, pour dénoncer l'approche de la CAQ.

« Le crime organisé va être très heureux de l’annonce », a commenté M. Bérubé, qui dénonçait une « position idéologique » de la CAQ. Selon lui, l'âge légal pour acheter et posséder du cannabis devrait être le même que pour l'alcool.

« On pense que M. Legault se trompe », a renchéri Mme Massé. Selon elle, les Québécois de moins de 21 ans continueront de s'approvisionner auprès du crime organisé, quitte à y trouver de la « mauvaise dope ».

Plus de détails à venir.