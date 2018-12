Dans un communiqué, la compagnie d’assurances affirme avoir reçu « une menace liée à la sécurité de quelques bâtiments à Winnipeg », mais ne dévoile pas de détails au sujet de la menace.

La police affirme avoir été contactée par la Great-West Life vers minuit. Des policiers ont inspecté trois immeubles de la rue Osborne et deux autres au centre-ville, mais n'ont rien trouvé.

Cependant, l’escouade canine devrait passer au peigne fin les bâtiments, mercredi matin.

La Great-West Life dit que, par souci de prudence pour le personnel et la communauté, les bureaux sont fermés mercredi.

Pour l'instant, la compagnie n'a pas indiqué si ces fermetures auront un impact sur leurs clients.

Great-West Life poursuit son enquête et partagera plus de détails plus tard.