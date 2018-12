Un texte de Vincent Rességuier

La seconde édition de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire vient confirmer les inquiétudes soulevées lors du premier coup de sonde en 2010-2011. Le bilan de santé des jeunes québécois est « mitigé » conclut le coordonnateur du programme d'enquêtes de santé publique à l'ISQ, Mikaël Berthelot.

La santé mentale occupe le premier rang des sources d'inquiétudes. Selon les données receuillies en 2016-2017, le nombre d'élèves ayant un niveau élevé de détresse psychologique s'élève à 29 %, contre 21 % en 2010-2011.

Même constat du côté des troubles anxieux, ces problèmes touchent désormais 17 % des élèves contre 9 %, six ans plus tôt. La proportion d'adolescents atteint de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité a bondi de 13 % à 23 %. Mikaël Berthelot juge ce dernier point « très préocuppant » d'autant plus que les indicateurs sont exactement les mêmes entre les deux études.

Catherine Risi, médecin-conseil à la Direction de santé publique de la Montérégie, estime que ces résultats sont malheureusement peu surprenants dans la mesure où il y a « une augmentation des problèmes de santé mentale dans toute la population ».

Elle se dit cependant préocupée de voir une généralisation des troubles psychologiques chez des personnes en plein développement. Elle soutient qu'il faut se mettre au travail rapidement pour inverser la tendance.

Hausse des violences sexuelles

Au chapitre des mauvaises nouvelles figure aussi la recrudescence de la violence dans les relations amoureuses qui touche désormais plus d'un jeune sur trois. Les filles (16,8 %) sont plus nombreuses à subir la violence sexuelle que les garçons (5,4%).

En revanche, les garçons sont plus nombreux à avoir infligé de la violence sexuelle (2,9%) que leurs camarades féminines (1,9 %).

Autre préocupation au niveau de la sexualité, la présente étude montre que l'utilisation des préservatifs est en baisse de 8 % entre 2010 et 2017.

Selon Mikaël Berthelot cette donnée doit être mise en perspective avec la hausse observée ces dernières années des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS).

Catherine Risi souligne un paradoxe. D'un côté, les jeunes se protègent en grande majorité contre les grossesses non-désirées, mais, de l'autre, ils ont tendance à ne plus se sentir menacés par le spectre des ITSS. Elle plaide pour une relance des campagnes de sensibilisation.

La violence physique et verbale a quant à elle légèrement baissé en six ans. « Une amélioration significative » selon Mikaël Berthelot mais qu'il faut toutefois nuancer parce qu'un tiers des jeunes se disent toujours victimes d'intimidation.

Bonne santé physique, mais mauvaise alimentation

Du côté des bonnes nouvelles figure en premier lieu la santé physique. Plusieurs indicateurs n'ont pas changé depuis six ans: environ trois jeunes sur quatre (72 %) se considèrent en excellente santé, et environ 21 % des élèves ont un surplus de poids.

Mikaël Berthelot estime pourtant que des améliorations sont possibles et souhaitables. Même si un élève du secondaire sur deux dit être actif ou moyennement actif, l'auteur de l'étude note qu'un répondant sur cinq est toujours en surpoids.

Les jeunes doivent plus bouger. Le coordonnateur du programme d'enquêtes de santé publique à l'ISQ, Mikaël Berthelot

Selon les données de l'ITQ, les habitudes alimentaires semblent par ailleurs se dégrader. Les jeunes sont moins nombreux à consommer des fruits, des légumes et des produits laitiers selon les quantités recommandées par le Guide alimentaire canadien.

Consommation de drogue en baisse

Les auteurs de l'étude ne sont pas surpris de constater une baisse générale de la consommation de tabac, d'alcool et autres drogues. Une tendance qui s'observe depuis une vingtaine d'années au Québec et plus généralement en Amérique du Nord. La sensibilisation auprès de jeunes est efficace selon Mikaël Berthelot qui va désormais surveiller de près la consommation de cannabis.

Lors de la première édition de l'étude (2010-2011), 25% des jeunes avaient déclaré en avoir consommé, contre 18 % en 2016-2017. Les professionnels de la santé observent que la tendance est à la baisse depuis une vingaine d'années, mais s'inquiètent de la voir repartir à la hausse à la suite de la légalisation de la marijuana.